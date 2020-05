El emotivo blog de Kike Lanza a Figueroa: Adiós querido Macho

Por Kike Lanza

Uno de lo momentos más complicados para el ser humano es perder seres queridos para siempre y aunque es algo inevitable, es ley de la vida. A la par de todo esto, también pasa que le tomamos cariño y admiración a personas sin parentesco pero que sentimos dolor también por su partida. Eso está pasando en estos días en que trascendió el fallecimiento de Jose Roberto “Macho’ Figueroa.

El “Macho” fue uno de los futbolistas más queridos y destacados de aquella gloriosa selección de España 82.

El MACHO ICÓNICO

A mí me parece que la máxima figura de esta selección fue Gilberto Yearwood y luego Figueroa. No solo porque José Roberto también le siguió a Gilberto como el segundo con más tiempo jugando en el fútbol español ( 6 años ) después de la Copa del Mundo en el 82, sino también porque el de Olanchito era un tipo carismático, era un tipo hecho a la moda. Era pintoso el “Macho”.

Se diferenciaba mucho por su contemporáneo estilo “afro”, era una bomba el cabello de Figueroa. Compartía junto a Antony Laing el gusto por la buena pinta, por la modernidad. Eran los tipos elegantes y de mucho estilo en el equipo de Chelato.

Les contaba en uno de mis blog anteriores el tema de las lindas amistades en esto del fútbol. Una de ellas el precisamente Gilberto Yearwood del cual no solo me alimento de historias memorables, de su elegante análisis del fútbol, si no también de su sabiduría y calma para ver la vida. Consejos sanos bien intencionados del “Viejo bien Amado” de Honduras que valen oro.

Los llevaré a conocer algunas cosas muy propias del Macho Figueroa con una pequeña platica con Gilberto.

Macho era alegre y bromista

“Macho era un tipo muy alegre, bromista. A veces hasta se pasaba (ja, ja). Yo recuerdo una que me hizo viajando de España para Tegucigalpa a incorporarnos a la selección. Habíamos perdido la conexión aérea Barajas-Miami y nos tocó hacer un viaje muy largo, Madrid-Montreal-DF-Tegucigalpa.

Ya estando en el aeropuerto en México, estábamos almorzando, por alguna razón me moví de la mesa, él quedaba allí también con su almuerzo servido. Cuando regreso para tomar mis alimentos, lo primero que hago es probar mi sopa, prácticamente la escupí (ja, ja), el Macho me había jugado la mala broma de echarle casi la mitad del bote de chile a mi sopa. Casi lo mato (ja, ja, ja).

Una tipo de buen comer y buen vestir

Macho era un tipo de buen hablar, aunque muchas veces también sacaba la “caja de lustre” (risas). Le gustaba comer muy bien. Estando es España compartíamos mucho. Cuando regresé al Elche, él jugaba en el Murcia, estábamos a 60 kilómetros. Cuando paso al Hércules estábamos aún mas cerca, Elche de Alicante estaba nada mas a 24 kilómetros.

Nos juntábamos mucho. Le gustaba comer muy bien, los restaurantes finos y elegantes. Comía muy bien no importando el precio de un plato. Y para vestir, no digamos, compraba ropa e implementos de moda. Tenía estilo a la hora de vestir tanto formal como deportivamente.

Disciplinado a Medias

Era un deportista por naturaleza. Además de las normas que nos exigían en la selección, él manejaba su propia disciplina. La verdad su fuerza física la complementa una disciplina deportiva a medias. Y bueno ya sabemos el jugador que fue.

Leyenda en Murcia

“Estuvo 6 años en España. Con una faceta diferente, el era más ofensivo, hizo muchos goles y fue ídolo en sus equipos, más del Murcia donde lo consideran leyenda.

El mas joven con “Pecho”

No recuerdo si era el más joven de la selección. Ese puesto se lo disputaba con “Pecho”, yo era el tercero más joven. Era pura alegría el “Macho”.

Sabía con quien no bromear

‘Era muy poco para hacerle bromas a “Azulejo” y a Stewart. Él sabía con quién no y con quién sí hacerlas (ja, ja). Los respetaba mucho pues eran de los mayores del grupo.

Su mejor amigo en la Selección

“Su mejor amigo en la selección era Carlos Orlando Caballero, venían del mismo pueblo y creo que Carlos si sabe quien le puso el apodo de el “Macho”. Cuando yo lo conocí ya era el “Macho” Figueroa.

Gilberto está muy dolido por la muerte de Figueroa. En el show Fútbol de Primera seguiremos recordando mucho temas y anécdotas.

Tengo la dicha de tener amistades muy especiales de grandes personajes del fútbol. Extemporáneos y contemporáneos. Es un tesoro la buena amistad.

Pude coincidir con Figueroa para una cobertura de Selección en San Francisco, EEUU. Para mí conocer al jugador e ídolo que hacía los goles en los ochentas para la Bicolor fue algo fascinante. Pero no solo era fascinante por ser el creador de goles espectaculares, Figueroa tenía vibras diferentes, era mitológico, gente que nace diferente y para dejar legados.

Recordé ese día con él, que muchas veces le pedí a mi padre me comprara los tacos Caprisa, aquellos que el “Macho” supuestamente usaba para que le dieran mas poder su pierna derecha (ja, ja). Recuerdo que llamé a mi padre para contarle que había conocido al “Macho Figueroa” y se saludaron vía teléfono.

Luego de un café, él y yo una bebida “espirituosa’ como dice un buen amigo, retomamos cada quien a sus obligaciones y dejamos la foto para siguiente día, eso fue un error. Lo vi alejarse siempre rodeado de gente que lo seguía y acompañaba, pues era y seguirá siendo ídolo de muchos, había que andar con él.

Al día siguiente me llamó y me dijo ¨por cuestiones de trabajo no podré estar en el entreno de la selección, pero pronto nos veremos de nuevo para la foto gran kike”. Me mostró siempre mucho respeto y admiración por la manera de realizar mi trabajo periodístico, gracias ¨Macho

La foto no se dio y ahora tampoco se dará gran “Macho”, yo sigo acá de momento y usted estoy seguro atando bien los zapatos para jugar al fútbol en el cielo, no sin antes también, alista la buena pinta, estilo y performance que lo caracterizó siempre. En un mundo imaginario, Drummond, Toledo, Bayley y Bernárdez debe estar felices de verlo.

Adiós querido Macho