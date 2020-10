La Cantera Global, Sergiño Dest: El sustituto de Dani Alves que buscaba el Barcelona

Hoy llega a La Cantera Global, Sergiño Dest, de padre estadounidense y madre holandés. El futbolista de diecinueve años de edad que fichó el Fútbol Club Barcelona proveniente del Ajax. Nació en Holanda, pero decidió jugar por la selección de Estados Unidos, país con el que ha jugado dos mundiales juveniles. El surgimiento de jugadores como Sergiño es una agradable noticia para el fútbol de Concacaf sobre todo para la selección de las barras y las estrellas.

Sergiño Gianni Dest, nació en la ciudad de Almere un 3 de noviembre del 2000. Inició su formación futbolística en el Almere City donde jugaba como extremo derecho, cuando llegó en el 2012 al Ajax estuvo un tiempo jugando de delantero; hasta que se lesionó y le bajaron hasta el lateral derecho donde juega actualmente. Contra el Sevilla ingresó de lateral izquierdo por la lesión de Jordi Alba, declarando: "No me importa el cambio de banda. Si el entrenador me necesita por el carril izquierdo, no hay ningún problema".

A los dieciocho años de edad firmó su primer contrato profesional con el segundo equipo del Ajax y en medio año Dest ya jugaba para el primer equipo. Firmó un contrato profesional con el equipo de Ten Hag el 1 de enero del 2019 y se extendía hasta el 30 de junio del 2001. A inicios de este mes de octubre fue traspasado al Barça por veintiún millones de euros, más cinco millones de euros en variables, firmando un contrato de cinco años y con una clausula de cuatrocientos millones de euros.

El Barça está apostando seriamente por el seleccionado estadounidense y tiene razones para hacerlo. El juego que quiere proponer Ronald Koeman necesita de jugadores como Dest, hemos visto como desde los laterales el técnico holandés quiere crear un equipo profundo y amplio, esa son condiciones posicionales que le puede ofrecer el seleccionado estadounidense.

Sergiño goza de una amplia gama de recursos individuales a la hora de tomar la decisión de encarar su rival, esos son duelos que busca constantemente y lo hace porque tiene una gran confianza en su juego. Es un lateral altamente explosivo, que demuestra velocidad en carrera y llega en condiciones favorables para rematar. Su posición natural es la de lateral derecho, pero se la ha visto muchas veces jugar de lateral izquierdo cumpliendo con una buena nota, buscando perfilarse al segundo poste.

El fútbol que nos ha mostrado Dest nos refleja un jugador perfecto para la posición de lateral derecho del Barça, solo el tiempo y una correcta evolución nos podrán decir si estamos en lo correcto.