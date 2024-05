Humberto Rivera tras la derrota de Olancho FC ante Génesis: “Si pasamos el domingo vamos a estar en la gran final”

Valoraciones del partido

Sabíamos que era un partido difícil, un partido complicado, pero confiamos que el próximo domingo le vamos a dar vuelta al resultado.

Lo que dejaron de hacer

Nosotros dejamos de hacer el fútbol que estamos acostumbrados, no dimos un fútbol intenso, no manejamos la posesión del balón, sabíamos que Génesis juega directo buscando a Moreira para que sobre Marlon (Machuca Ramírez), eso lo practicamos durante la semana, lastimosamente algunos jugadores no respondieron a lo que yo quería.