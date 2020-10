El blog de Mauricio Kawas: "No veo cómo se puede levantar Real España luego de dos caídas consecutivas por goleada"

Todos los equipos inician su pretemporada con mucha ilusión. Los llamados grandes se ilusionan con el título de campeón. Otros clubes se llenan de entusiasmo pensando en una liguilla y llegar muy lejos en el torneo. Ninguno arranca imaginando que le irá mal, que fracasará.

En las conferencias de prensa los directivos muestran su optimismo y su seguridad de que las decisiones tomadas son las mejores. Hasta ese momento todo está muy bien. Pero luego comienza el campeonato y pasamos de lo teórico y los hechos reales. A lo que sucede en el campo.

El equipo no muestra buen fútbol. Es inestable. Un sube y baja que de pronto se queda en bajada. Así como esas caídas libres sin encontrar de dónde sujetarse para estabilizar el vuelo.

Es cuando todos nos preguntamos qué sucede con ese equipo que invierte mucho dinero, tiene una estructura sólida, pero que una y otra vez parece aliarse más con el fracaso que con el éxito.

Ponerle porcentajes a la responsabilidad de la derrota siempre es muy difícil. Cuando se trata de valorar un partido es más sencillo dividir esa responsabilidad, pero cuando se trata de valorar un proyecto entonces se complica un poco más.

Sin embargo, en el caso del Real España me parece que está bastante claro que sus problemas se desprenden de una inestable y a veces muy emotiva e inmadura gestión desde su Junta Directiva.

El buen dirigente es primero que todo directivo, luego directivo y después pero mucho después, fanático. Las decisiones que se toman como aficionado generalmente terminan en fracaso.

Y las reacciones que se expresan como aficionado también terminan muy mal. Porque son emotivas. Decidir y hablar con la cabeza hirviendo siempre ha sido sinónimo de equivocación y generación de problemas. Muchas veces a lo interno.

Una y otra vez hemos visto cómo los directivos catedráticos se han confrontado con distintos entrenadores al grado que estos prefieren renunciar. Este punto es inaceptable para un equipo con la historia y el palmarés del Real España. Y esto ha provocado que muchos procesos ni siquiera despeguen.

Los aurinegros no logran la continuidad de un cuerpo técnico durante el tiempo necesario para ver que el club logre cierta estabilidad competitiva. No olvidemos que su título más reciente fue producto de muchas circunstancias y no de un plan bien elaborado.

Hoy el Real España vuelve a sentirse contra la pared. En un abrir y cerrar de ojos ya perdió tres de sus cinco partidos disputados y se encuentra en el cuarto lugar de su grupo. No le alcanza ni siquiera para llegar a la liguilla vía repechaje. Y para cargarle más a sus problemas, su próxima salida es ante Olimpia el miércoles de visita con pronósticos terribles para la máquina.

Probablemente otra derrota y a seguir sufriendo. Es que no veo cómo se puede levantar al equipo luego de dos caídas consecutivas por goleada. Veremos cómo se escribe la historia de ese partido que podría representar una tercera goleada consecutiva para el Real España.