Blog de Gaspar Vallecillo: "La facilidad con la que se opina sobre cualquier tipo de cosas es avasallante"

Follow @gasparvc_

“Lo que es respetable es el derecho a opinar; pero no todas las opiniones son respetables”



- Juan Manuel Lillo -



8 de junio 2020



Juan Manuel Lillo. Referencia mundial para hacernos ver a muchos sobre la importancia del juego, su entendimiento y su comprensión; mentor de Josep Guardiola. Siempre es importante mantener la perspectiva de la situación, acercarnos cada vez más a la verdad, no a nuestra verdad; aun queriendo llevar nuestra razón por delante.



Contextos. El fútbol es un juego de contextos modificables, tanto en su desarrollo en el campo, como en la dirección del equipo, como la planificación a largo plazo. Al ser una actividad donde varios grupos heterogéneos y culturales se interrelacionan, las respuestas no son lineales, principalmente porque es un deporte de equipo.



Opiniones. La facilidad con la que se opina sobre cualquier tipo de cosas es avasallante, sin ningún reparo en conocer previamente del tema. En este caso del juego, del fútbol, se sabe muy poco. Porque por años hemos sido victimas del resultadismo que impera no solo en el deporte, pero en la sociedad. No somos conscientes de lo significa dirigir una Selección Nacional, y así nos creemos con el derecho de tener razón en cada una de nuestras intervenciones.



Proceso. Este proceso mundialista será el más pesado desde todos los puntos de vista. La fatiga física y la fatiga táctica son valores para considerar al interpretar la elección de once. Solo quien no ha estado en una situación de exigencia al máximo cuestiona los cambios de la Selección Nacional de Honduras.



Fatiga. Nos expandiremos un poco más sobre este tema, la fatiga en términos generales es una respuesta al esfuerzo físico y también emocional. Los futbolistas sufren y mucho de fatiga, tanto por acumulación de partidos como por la recopilación de información que adquieren antes, durante y después de un encuentro de fútbol.



Conclusión. Los invito a pensar mucho más en el juego, a conocerlo realmente, a no crear juicios y sentencias desde la ignorancia. Si queremos que nuestra opinión sea respetable debe ser desde un elemento diferenciador.