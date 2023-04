En Costa Rica culpan al ‘Paté’ Centeno del descenso del Guadalupe FC a la segunda división

“No sé si podría sentirlo así, creo que no, porque cuando yo salí no había ni empezado el torneo de Clausura, considero que se podían tomar mejores decisiones”, respondió en Radio Columbia sobre si se sentía culpable del descenso.

“Es doloroso, es un equipo al que le debo mucho, a la familia Abasolo les debo mucho, es gente que respeto demasiado, pero creo que en un par de meses cuando yo me fui pasaron cosas que no deberían de haber sucedido”, prosiguió.

Luego asegura, “se cometieron errores que no se deberían de haber presentado si uno está en el día a día, si uno está revisando y evaluando diariamente las diferentes cosas, más cuando se está jugando algo así como el descenso”.

“Cuando empezó el torneo de Clausura, Guadalupe estaba arriba 9 puntos del descenso, es decir, no estaba ni en el baile, se me hace increíble que llegaran a meterse en eso y ya estando ahí y los jugadores sin la experiencia de pelear por eso es bien incomodo, cosa que no la tienen otros equipos, por ejemplo Guanacasteca está acostumbrado, lleva dos años seguidos disputando el no descenso”.

“Es lamentable pero esto es fútbol y son cosas que pueden pasar, ojalá puedan recomponerse”, decía con mucho pesar Robert Garbanzo.