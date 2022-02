Luis Fernando Suárez no pierde tiempo y observó los juegos amistosos Sub-20 de Costa Rica ante Honduras

El entrenador colombiano de la Selección Mayor de Costa Rica no pierde tiempo en el país tico. A pesar que no hay microciclos de trabajo y no había actividad en la liga, él busca qué hacer.

Suárez, que tiene soñando a los ticos como una clasificación al repechaje intercontinental, mismo que pelearán palmo a palmo con Panamá y México, salió a buscar nuevos jugadores.

El timonel cafetero llegó a la cancha donde hondureños y costarricenses se enfrentaron y presenció el fútbol que los muchachos Sub-20 elaboraron contra la armada catracha.

Costa Rica derrotó en el primer juego 2-0 a la “H” y en un segundo partido los nuestros se impusieron 0-1, pero lo importante de esto es el fogueo entre ambas escuadras y para Luis Fernando Suárez, ver los nuevos valores del fútbol tricolor.