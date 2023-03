Luis Suárez carga duramente ante las críticas en Costa Rica por la derrota ante Panamá en Liga de Naciones

Costa Rica recibió un duro golpe en casa tras caer anoche 1-0 ante Panamá por la Liga de Naciones de Concacaf. El combinado que dirige Luis Suárez se quedó con las ganas de clasificar al Final Four de Concacaf, donde sí estará Panamá junto a Canadá, Estados Unidos y México. Luis Suárez intentó defenderse en conferencia de prensa tras la pérdida ante los canaleros. Acá la conferencia de prensa del DT: ¿Cómo toma la eliminación ante Panamá y el mensaje del público?

Con tristeza, uno siempre querrá estar en la senda de la victoria, pero hay veces en que no se puede lograr eso, a veces se juega muy mal y a veces hay que pensar lo contrario. Me parece un juego muy parejo ante un rival complicadísimo y teníamos que tener cuidados, desgraciadamente en el segundo tiempo bajamos, los cambios obligados no dieron los frutos necesarios para tener el grado de competitividad que estábamos teniendo y ahí fuimos muy lineales y por esa razón perdimos ante un buen equipo.

¿Qué fue lo bueno de Costa Rica ante Panamá?

Un poco me devuelvo a la pregunta anterior sobre todo en el primer tiempo que creo que buscamos siempre llegar. Hay algo que hemos notado y que queremos dar dentro de lo que es la situación del juego de Costa Rica que a veces nos hemos defendido bien y en determinado momento nos da para que tengamos solidez defensiva, pero muy pocas opciones ofensivas y queremos adelantar las líneas, eso lo hicimos hoy y no lo hacíamos antes. Se busca una mayor movilidad y más densidad de ataque que en un poco se logró en el primer tiempo. Con lo que usted sabe que significa la afición que le pide que por favor se vaya ¿Qué lo motiva para seguir acá?

Me trajeron para clasificar al Mundial y lo logré, para cambiar circunstancias que no se estaban haciendo bien acá donde no se obtenían victorias y se lograron conmigo. Lo que se presentó en el Mundial fue interesante después de la derrota con España el equipo me parece que salió adelante, pero dentro de todas las circunstancias me motiva el grupo que tiene ganas de salir adelante, estamos en pro de un cambio generacional que buscamos lograr y a veces se da que los jóvenes respondan bien y otra veces no tanto, eso nos lleva a pensar en que todavía hay algo por hacer. Usted habla de sacar delante de gol, pero el partido nos dice que solo se tuvo una sino se crean opciones de gol ¿Cómo se puede ganar un partido y ver reflejado su discurso en adelantamiento de líneas?

Es bueno mirar los funcionamientos de los dos equipos y hoy había defensas cerradas que estaban muy atentas, se presentó de esa manera y uno tiene que buscar convertir, ellos convirtieron y por eso ganaron. El partido es tan cerrado que no iban a presentarse oportunidades de gol muy claramente.