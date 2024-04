¿Qué le dijo Guardiola? Ancelotti tras eliminar al City: “Nunca den por muerto al Real Madrid porque el Madrid nunca muere”

El técnico más ganador en la historia de la UEFA Champions League, el italiano Carlo Ancelotti, se mostró emocionado tras la clasificación del Real Madrid a semifinales al eliminar al Manchester City en su casa en la tanda de penales (4-3, 4-4 global).

El cuadro español fue sometido en su propia área ante la abrumadora superioridad del equipo inglés, sin embargo, una actitud de guerra en compañía de un compromiso sublime fue la gran clave para salir con el boleto en un estadio donde nunca antes celebraron.

- LA CONFERENCIA -

La tanda de penales

“Los penaltis son una apuesta, pero tenía confianza en los jugadores. Me decían que iban a ganar, Lunin decía que iba a parar... Al final ha salido bien. He visto todos los penaltis, quería apartarme un poco... porque sí. Hemos tirado muy bien los penaltis y me ha sorprendido mucho Rüdiger. Esta temporada no habíamos tirado bien los penaltis, pero lo hemos hecho bien”.

¿Cómo se explica la victoria?

“Hemos empezado bien, nos hemos adelantado en el marcador y después hemos empezado a sufrir, a luchar, a sacrificarnos... Hemos bajado demasiado el bloque, el City ha tenido más control, aunque siempre tiene más control. Yo pienso que hemos defendido muy muy bien”.

Ejercicio de supervivencia.

“Al Real Madrid le hemos visto muchas veces este ejercicio, que saca algo que nadie pensaba que lo íbamos a tener. En la tanda estábamos muy convencidos de que nos clasificábamos. Obviamente a mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica y que lucha, además de la calidad... Ganar aquí se podía hacer sólo de esta manera”.

¿Qué le dijo Guardiola tras el partido?

“Me ha felicitado por la clasificación, nos ha deseado suerte, ha sido un señor, como ha sido siempre y como es este club, un club de señores”.

El domingo, el clásico ante Barcelona.

”No tenemos problemas físicos y tenemos tiempo hasta el domingo para recuperar, dormimos aquí con calma para recuperar y darnos cuenta de que hemos hecho algo muy bueno. Todo el mundo nos daba por muertos pero nunca den al Madrid por muerto porque el Madrid nunca muere”.