De “comenzó la nueva era” a esto: Ronald Araujo rompe el silencio y envía sentido mensaje tras su error en el Barcelona - PSG

Araujo fue expulsado con roja directa tras una acción con Barcola a la media hora de juego y con 1-0 en el marcador. Esa acción cambió el signo del partido y el equipo azulgrana acabó perdiendo por 1-4 y se despidió de la Liga de Campeones.

“El fútbol que tantas alegrías me ha dado, ahora me golpea con fuerza. Agradezco el apoyo de aquellas personas que están incondicionalmente a mi lado, así como los compañeros que lo dieron todo en el campo y a los aficionados que animaron hasta el final. Siento no poderos dar esta alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça, ara i sempre!”, dijo en una publicación en X.