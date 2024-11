Ancelotti revela por qué sacó a Fede Valverde del partido y responde a la feroz crítica de su esposa

Preocupación en Real Madrid. Carlo Ancelotti no ocultó su tristeza por la nueva derrota en el Santiago Bernabéu y esta vez ante el Milan. El técnico italiano reconoce los fallos de su equipo en defensa y tiene claro que falta orden. También explica por qué decidió sacar a Fede Valverde durante le descanso y respondió a las críticas de la esposa del charrúa.

Sensaciones

“Tenemos que estar preocupados, el equipo no está dando una buena versión. El equipo no está compacto, tenemos que estar más compactos, más ordenados, hemos encajado muchos goles. El equipo no está bien ordenado en el campo y tenemos que trabajar en esto”.