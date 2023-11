La tajante respuesta de Ancelotti sobre las bajas que sufre el Real Madrid: “Hablar mucho de los problemas que tenemos...”

Napoli

“El partido de mañana nos permite acabar la fase de grupos donde hasta ahora lo hemos hecho muy bien. La estadística individual, llegar a los números de una leyenda como Miguel Muñoz me hace feliz”.

Bajas

“Hablar mucho de los problemas que tenemos y de las bajas, me parece una falta de respeto a los jugadores que van a jugar. Están aportando como nunca se hubiese esperado. Si hemos estado bien con todos estos problemas... esta plantilla, aunque ustedes no lo crean, tenemos una plantilla muy buena”.

Quedarse en el Madrid 15 años como Simeone en el Atlético

“Es un caso especial, como Ferguson en el United o Wenger. Doy la enhorabuena a Simeone por estar tantos años en un club”.

Renovación

“No hablo de mi futuro”

Críticas a Xavi

“Absolutamente no. Xavi como yo conocemos muy bien el fútbol... y que hay críticas. A veces puede pasar, pero Xavi tiene la experiencia para manejar todo esto. Conoce muy bien el ambiente y creo que tiene todos los recursos para manejar esta situación”.

Canteranos

“Se habla mucho de la cantera que no juega y ahora la debemos aprovechar. Han aportado por lo poco que han jugado, Nico y Gonzalo. Mario Martín está en la convocatoria, puede estar Théo Zidane. Tengo mucha confianza en ello. El trabajo de Raúl es fantástico. Tengo que dar prioridad a los que han jugado menos, como Brahim, Lucas Vázquez o Fran García. Estoy tranquilo porque los canteranos están listos para jugar”.

Bellingham

“Los ingleses a veces han tenido problemas para adaptarse al fútbol español. Bellingham es un jugador maduro y fantástico, que se adapta a cualquier país del mundo”.

Club más importante

“No sé. Por el Milan tengo mucho cariño. En todos los equipos que he podido trabajar. También la Reggina en mis inicios. No quiero faltar el respeto a nadie poniendo una clasificación. Dicho esto, tengo algo especial con el Milan porque he sido jugador y entrenador. Y también algo especial porque simplemente el Madrid es el club más grande del mundo”.

Lunin

“No va a pensar que mañana es el último partido. El día que vuelva Kepa competirá con Lunin. Esto es lo que se ha ganado Lunin jugando muy bien. La competencia es buena. Tenemos a dos porteros de gran nivel. Cada uno puede aportar con sus cualidades”.