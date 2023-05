La respuesta de Guardiola sobre por qué el Real Madrid es tan superior en la Champions y el legado que deja en el City

Variantes

“No lo voy a decir, pero tampoco vamos a hacer nada especial. Tenemos que jugar más relajados y ser más fluidos. Ellos también estarán más relajados”.

¿Quién es favorito?

“No lo sé, no soy capaz de decir eso. Estamos en eliminatorias cada temporada y al final gana el equipo que lo merezca. En mi cabeza está hacerlo bien y convencer a la afición de que no hay que hacer nada distinto. Tenemos la sensación de que en casa somos más libres y de que jugamos más relajados. Yo he jugado diez semifinales y he perdido siete. Conozco el sentimiento, pero hay muchas cosas que no se pueden controlar en el mundo del fútbol”.

El legado que deja en el City

”El legado es que se lo han pasado de pu** madre durante muchos años. La gente recordará que marcamos muchos goles, que nos metieron pocos y que ganamos muchos títulos. En estos años aquí me lo he pasado bien. Es como un buen libro. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto, pero aquí se lo han pasado genial. Esto es un legado”.