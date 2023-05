“Vinicius intentó hacerme el arcoíris y lo abracé para decirle: no vuelvas a hacerlo que no quiero ser un meme”

“Quiso hacerme un truco arcoíris, un regate... Era para decirle: ‘no vuelvas a hacer eso que no quiero ser un meme’. Los boxeadores siempre pelean y luego se dan la mano. El nivel de respeto que le tengo es máximo. El Madrid es un club gigante y lo respeto, aunque en la cancha durante el partido no lo habrá. Esto es como un perro come perro, a ver quién es más fuerte”.

¿Qué piensa cuando lo ataca Vinicius?

”Hay que mostrar respeto, como tuve con Mbappé. No le voy a invitar a regatearme y a marcar. Si no pudiera controlar a estos cracks mundiales no estaría aquí hablando con ustedes”.

Su rendimiento

”Tengo 32 años, pero no soy un viejo. Me encuentro muy bien y me cuido mucho. Aguanto la sobrecarga de partidos bastante bien. Y hay que dar las gracias a mis padres por mis genes. El otro día hice un test de velocidad y llegué a 37,5 km/hora”.

¿Cómo se encuentra el City?

“En la Premier tuvimos que recortar distancias, pero la fase de grupos de la Champions fue buena. Siempre mejoramos en la fase decisiva del año. Gundogan, por ejemplo, se convierte en Zidane cuando llega el mes de mayo”.