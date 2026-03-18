Champions League

Rudiger se enganchó con Pep Guardiola tras el partido: el DT termina lanzándole un beso

El técnico del Manchester City y el defensor del Real Madrid discutieron luego de la eliminatoria.

2026-03-18

La vuelta de los octavos de final de la Champions entre Manchester City y Real Madrid no estuvo marcada precisamente por la tensión. Más allá de los gestos de Vinicius contra la afición inglesa tras marcar el primer tanto de penal, hubo pocos motivos para que subiera la temperatura.

Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, se produjo un encuentro polémico con Pep Guardiola y Antonio Rudiger tras el pitazo final, que logró captar las cámaras de Movistar+.

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El técnico catalán saludó uno por uno a los jugadores del equipo blanco, felicitándolos por la clasificación a los cuartos de final, aunque todo cambió cuando llegó el central alemán. Pep le dio la mano a Rudiger, que recogió el saludo con un apretón y un pequeño empujón con el pecho.

Guardiola sonrió, pero cuando quiso continuar su camino vio como el defensor no le soltaba la mano mientras le recriminaba algo. La temperatura parecía ir subiendo, hasta que llegaron Aké, Doku, Vini y Arbeloa para separar a ambos y evitar que la cosa fuera a mayores.

El entrendor del Real Madrid tuvo que llevarse a su futbolista para apartarlo de la acción. Rudiger continuó girándose para buscar a Pep, que acabó lanzándole un beso de manera irónica mientras se alejaba de la zona.

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Este cruce vendría desde el partido de la fase de liga cuando Guardiola reclamó la expulsión para el alemán, pero centrándose en el árbitro.

"Son muchos jugadores los que han venido por primera vez al Bernabéu e impone. También impone al árbitro. Creo que Rudiger debería haber sido expulsado. El penal ha tenido que verlo el VAR. Era penal muy claro, el VAR lo ha pitado", exclamó en ese momento Pep.

Una vez más, el zaguero madridista se ve envuelto en una polémica que, en este caso, terminó en un pequeño momento de tensión.

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