Rudiger se enganchó con Pep Guardiola tras el partido: el DT termina lanzándole un beso

El técnico catalán saludó uno por uno a los jugadores del equipo blanco, felicitándolos por la clasificación a los cuartos de final, aunque todo cambió cuando llegó el central alemán. <b>Pep </b>le dio la mano a <b>Rudiger</b>, que recogió el saludo con un apretón y un pequeño empujón con el pecho.<b>Guardiola </b>sonrió, pero cuando quiso continuar su camino vio como el defensor no le soltaba la mano mientras le recriminaba algo. La temperatura parecía ir subiendo, hasta que llegaron <b>Aké</b>, <b>Doku</b>, <b>Vini </b>y <b>Arbeloa </b>para separar a ambos y evitar que la cosa fuera a mayores.El entrendor del <b>Real Madrid </b>tuvo que llevarse a su futbolista para apartarlo de la acción. <b>Rudiger </b>continuó girándose para buscar a <b>Pep</b>, que acabó lanzándole un beso de manera irónica mientras se alejaba de la zona.