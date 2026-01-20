Flick confirmó una salida en el Barcelona previo al partido de Champions: "Esta mañana nos dijo que se iba"

<b>Roony</b>"Estos partidos que ha jugado ha estado muy bien. Cuando empezó, mostró un buen rendimiento. No es fácil con Lamine tener minutos en esa posición. Pero tiene un gran nivel en los entrenamientos".<b>Raphinha</b>"Espero que esté bien para mañana, ayer entrenó y hoy tendrá una nueva oportunidad".<b>Pedri</b>"Después del partido me dijo que estaba bien y ayer también. Es uno de nuestros jugadores más importantes. Junto a De Jong juegan a un gran nivel en el centro del campo".<b>Derrota ante la Real Sociedad</b>"Estoy decepcionado por el resultado del domingo, pero jugamos a un nivel muy alto. Debemos ser más resolutivos ante portería".<b>Ganar la Champions</b>"El objetivo siempre es ganar grandes títulos y la Champions es un gran título".