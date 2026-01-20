Champions League

Flick confirmó una salida en el Barcelona previo al partido de Champions: "Esta mañana nos dijo que se iba"

El entrenador azulgrana se refirió al duelo contra el Slavia Praga y la baja de Ter Stegen.

2026-01-20

Hansi Flick habló ante los medios de comunicación sobre el partido que disputará este miércoles el Barcelona contra el Slavia en Praga por la Champions League.

El técnico alemán confirmó la salida de Ter Stegen rumbo al Girona en calidad de cedido. También explicó que pese a estar en la lista, la presencia del brasileño Raphinha aún es duda para el partido. Todo dependerá del entrenamiento que realizará el equipo esta tarde.

Flick lo recupera y bajas confirmadas: la convocatoria del Barcelona para su partido en Champions League

Partido contra el Slavia

"Es un equipo que quiere atacar hombre a hombre, con transiciones rápidas. Será un partido difícil, pero tenemos confianza".

La Champions

"En todos los partidos hay presión. El Slavia defiende muy bien, hace mucha presión. En el último partido lo jugaron a mediados de diciembre y han tenido mucho tiempo para preparar el de hoy. Queremos ganar los dos partidos".

Mejora tras la derrota ante Chelsea

"Tenemos mucho potencial y debemos trabajarlo. Analizamos todos los partidos e intentamos entrenar las cosas a mejorar. Tenemos un equipo joven donde todos tienen una gran potencial".

En Praga hace frío

"Lo bueno es que deben correr y entrarán en calor. Hemos decidido que hacía mucho frío y que era mejor entrenar esta tarde en Praga y no esta mañana en Barcelona. Así nos adaptamos a esta situación".

Salida de Ter Stegen

"Esta mañana nos dijo que se iba a Girona. Es un buen portero, pero para nuestro futuro tomamos otra decisión. Le deseo lo mejor porque es un portero fantástico. Creo que es la decisión correcta. Es una persona brillante. Tiene buenas opciones de llegar al Mundial".

Ter Stegen jugará cedido en el Giron hasta final de temporada, según adelantó Flick.

Ter Stegen jugará cedido en el Giron hasta final de temporada, según adelantó Flick.

Roony

"Estos partidos que ha jugado ha estado muy bien. Cuando empezó, mostró un buen rendimiento. No es fácil con Lamine tener minutos en esa posición. Pero tiene un gran nivel en los entrenamientos".

Raphinha

"Espero que esté bien para mañana, ayer entrenó y hoy tendrá una nueva oportunidad".

Pedri

"Después del partido me dijo que estaba bien y ayer también. Es uno de nuestros jugadores más importantes. Junto a De Jong juegan a un gran nivel en el centro del campo".

Derrota ante la Real Sociedad

"Estoy decepcionado por el resultado del domingo, pero jugamos a un nivel muy alto. Debemos ser más resolutivos ante portería".

Ganar la Champions

"El objetivo siempre es ganar grandes títulos y la Champions es un gran título".

Bombazo del Inter Miami: Messi lo convenció y el club cierra su fichaje en 15 millones desde México
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Champions League
|
Ter Stegen
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|