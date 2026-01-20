Flick confirmó una salida en el Barcelona previo al partido de Champions: "Esta mañana nos dijo que se iba"

Hansi Flick habló ante los medios de comunicación sobre el partido que disputará este miércoles el Barcelona contra el Slavia en Praga por la Champions League. El técnico alemán confirmó la salida de Ter Stegen rumbo al Girona en calidad de cedido. También explicó que pese a estar en la lista, la presencia del brasileño Raphinha aún es duda para el partido. Todo dependerá del entrenamiento que realizará el equipo esta tarde.

Partido contra el Slavia "Es un equipo que quiere atacar hombre a hombre, con transiciones rápidas. Será un partido difícil, pero tenemos confianza". La Champions "En todos los partidos hay presión. El Slavia defiende muy bien, hace mucha presión. En el último partido lo jugaron a mediados de diciembre y han tenido mucho tiempo para preparar el de hoy. Queremos ganar los dos partidos". Mejora tras la derrota ante Chelsea "Tenemos mucho potencial y debemos trabajarlo. Analizamos todos los partidos e intentamos entrenar las cosas a mejorar. Tenemos un equipo joven donde todos tienen una gran potencial". En Praga hace frío "Lo bueno es que deben correr y entrarán en calor. Hemos decidido que hacía mucho frío y que era mejor entrenar esta tarde en Praga y no esta mañana en Barcelona. Así nos adaptamos a esta situación". Salida de Ter Stegen "Esta mañana nos dijo que se iba a Girona. Es un buen portero, pero para nuestro futuro tomamos otra decisión. Le deseo lo mejor porque es un portero fantástico. Creo que es la decisión correcta. Es una persona brillante. Tiene buenas opciones de llegar al Mundial".