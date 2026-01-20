Ni Barcelona ni PSG: quieren a sacar a Julián Álvarez del Atlético con 100 millones de euros

Julián Álvarez podría salir del Atlético en el próximo mercado de verano. Hace tan solo un año y medio, la entidad rojiblanca pagó 90 millones de euros al Manchester City por el traspaso del delantero argentino, que estaría considerando volver a la Premier League. El futbolista firmó contrato con los colchoneros hasta junio de 2030, pero desde hace varias semanas ha sido vinculado con diferentes equipos que pretenden llevárselo.

El factor determinante es que Álvarez, desde que debutó con el primer equipo de River Plate, siempre conquistó un título. Esa aura ganadora se extendió a la selección argentina y al City, pero se cortó en el Atlético. En la última temporada, el equipo de Diego Simeone perdió todo lo que disputó y la incertidumbre en este 2026 es grande porque muchos creen que si no hay títulos, Julián tendría decidido marcharse. FC Barcelona, PSG, Liverpool y hasta Arsenal, siguen muy de cerca la situación del argentino porque desean ficharlo de cara al siguiente curso. Sin embargo, quien también está interesado en su fichaje es el Chelsea. De acuerdo a los últimos reportes, la directiva de los 'Blues' se encuentra dispuesta a desembolsar 100 millones de euros por el traspaso de Julián y convertirlo en uno de los mejores pagados del plantel.

El Chelsea ha mostrado un poder económico descomunal fichando futbolistas como Moisés Caicedo por 130 millones y Enzo Fernández por 122 millones, entre otros. Ahora, el objetivo sería quedarse con la 'Araña'. Los altos mandos del club valoran dos cuestiones fundamentales: Julián ya mostró su nivel en la Premier y la presencia de Enzo Fernández. El mediocampista jugó con Álvarez en River Plate, en la selección argentina y mantienen una estrecha relación, por lo que puede ser un protagonista importante en esta historia.