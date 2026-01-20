Ni Barcelona ni PSG: quieren a sacar a Julián Álvarez del Atlético con 100 millones de euros

El <b>Chelsea </b>ha mostrado un poder económico descomunal fichando futbolistas como <b>Moisés Caicedo</b> por 130 millones y<b> Enzo Fernández</b> por 122 millones, entre otros. Ahora, el objetivo sería quedarse con la 'Araña'.Los altos mandos del club valoran dos cuestiones fundamentales: <b>Julián </b>ya mostró su nivel en la Premier y la presencia de E<b>nzo Fernández</b>. El mediocampista jugó con <b>Álvarez </b>en<b> River Plate</b>, en la selección argentina y mantienen una estrecha relación, por lo que puede ser un protagonista importante en esta historia.