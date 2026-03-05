Messi contra duro rival y Toluca busca defender la corona: así quedaron los grupos de la Leagues Cup 2026

El <b>Inter Miami </b>fue encuadrado en un grupo con <b>Monterrey</b>, <b>León </b>y <b>Atlético San Luis </b>en la fase de grupos de la <b>Leagues Cup de 2026</b>, que arrancará el 4 de agosto con 36 clubes en juego, 18 de la <b>MLS </b>y 18 de la <b>Liga MX</b>.El <b>Inter Miami de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/lamine-yamal-espana-recetan-duro-golpe-messi-mbappe-asi-esta-ranking-fifa-menos-100-dias-mundial-2026-NH29590195#image-1" target="_blank">Messi</a></b>, que el año pasado perdió la final contra los <b>Seattle Sounders</b>, disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el NU Stadium, su nueva casa en el centro de Miami, según el calendario anunciado este jueves por la Leagues Cup.