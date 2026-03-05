Di María destrozó al Atlético y hunde a Simeone con una inesperada frase: "Ese club es..."

Ángel Di María, exjugador del Real Madrid, no se mordió la lengua para criticar al Atlético de Madrid. En una entrevista para 'Radio La Red', el volante argentino explicó que el club rojiblanco es "raro" y que suele apagar a sus futbolistas. "Ahí es como raro, ese club (el Atlético de Madrid) es medio raro. Como que, cuando las cosas van bien, van bien. Después, de un momento al otro, creo que apagan a los jugadores", comentó el futbolista de 38 años, que actualmente milita en Rosario Central.

Sobre la falta de minutos de algunos de sus compatriotas (Julián Álvarez, Thiago Almada o Nahuel Molina) en el Atlético, Di María dijo que "empiezan como a desaparecer, les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí, son pocos los que tienen una seguidilla de titular, que no salen nunca y eso". Y añadió: "Lo lindo que tienen las selecciones es que, cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores, se trasforman y juegan increíble, disfrutan de estar en la selección y a mí me pone muy feliz".

LAS CRÍTICAS POR SU ESTILO DE JUEGO