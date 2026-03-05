Di María destrozó al Atlético y hunde a Simeone con una inesperada frase: "Ese club es..."

Sobre la falta de minutos de algunos de sus compatriotas (Julián Álvarez, Thiago Almada o Nahuel Molina) en el <b>Atlético</b>, <b>Di María</b> dijo que "empiezan como a desaparecer, les pasa a la mayoría de los chicos que estuvieron ahí, son pocos los que tienen una seguidilla de titular, que no salen nunca y eso". Y añadió: "Lo lindo que tienen las selecciones es que, cuando se ponen la celeste y blanca son otros jugadores, se trasforman y juegan increíble, disfrutan de estar en la selección y a mí me pone muy feliz".