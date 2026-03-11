Lo más surrealista de la Champions: hincha del Barcelona comete error y terminó en la tercera división

Un aficionado del Barcelona cometió este martes uno de los errores más surrealistas de su vida,. Compró una entrada para el Newcastle United-Barcelona de la Champions League, viajó más de 500 kilómetros pensando que vería a su equipo, pero se presentó en el St. James' Park equivocado. En lugar de llegar al estadio del Newcastle, llegó al St. James' Park del modesto Exeter City, según informó este club.

Este aficionado, cuyo nombre no ha trascendido por el momento, al menos no se fue sin presenciar un partido de fútbol. El club, como gesto de gratitud y para tratar de reparar la decepción que tenía, le trató de ayudar como pudo y le ofreció una entrada para ver el partido que disputaban esa misma noche contra el Lincoln City en League One (Tercera división inglesa).