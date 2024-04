Luis Enrique vuelve a enviar un mensaje a Xavi previo al Barca-PSG y revela si habrán sorpresas en el once: “Me preocupa cero”

“ Barcola está en condiciones de jugar. Hay veintitrés jugadores. No sé si jugarán más o menos minutos”.

Después de 27 partidos sin perder, algún día llega la derrota, pero hay que levantarse y mejorar el rendimiento. No hay que exagerar cuando ganas ni rasgarse las vestuduras cuando pierdes. Vamos a competir. Queremos dar una alegría a nuestros aficionados.

Es un partido diferente. Hemos tenido tiempo para analizar, mejorar el rendimiento. El primer partido fue muy disputado por los dos equipos pero el resultado no reflejó lo que merecimos. El 2-3 implica que debemos ir a por el partido. Somos un equipo que no especula y estamos convencidos de que le vamos a dar la vuelta.

“Para mí no hay. Los veo entrenar todos los días. Las sorpresas son para vosotros. Faltaría más que no pudiera elegir a mis jugadores”.

Sorpresas en el once inicial

“Hubiera preferido jugar en el Camp Nou, como todos los aficionados. El Camp Nou es un estadio legendario. Siempre me hubiera gustado jugar en los estadios más grandes, pero aquí también hay un buen estadio para este partido”.

Recibimiento del Camp Nou y opinión de Xavi

“Me preocupa cero, pero siempre me han tratado muy bien aquí. De Xavi...todo lo que dije se llevará en mi contra. Interesa la polémica. Me hubiera encantado que me hubiera entrenado, como Luis Aragonés. Para conocer a un entrenador hay que conocerlo desde dentro. Xavi es top y los resultados así lo dicen”.