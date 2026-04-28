Luis Enrique se rinde ante tres figuras del Bayern: "¡Madre mía, de dónde han salido esos jugadores!"

El asturiano reconoció que esta noche disputó el mejor partido de su carrera como director técnico.

2026-04-28

Luis Enrique, entrenador del PSG, no escatimó en elogios a su equipo tras la espectacular victoria ante el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League en el Parque de los Príncipes.

En un duelo vibrante, de ritmo altísimo y alternativas constantes, el DT español destacó el nivel colectivo, la magnitud del espectáculo vivido y se rindió ante tres jugadores del conjunto alemán.

"Demostramos qué clase de equipo somos. Nunca había vivido un partido con tanta intensidad y tantas ganas de ganar. La afición de ambos equipos está feliz de ver este espectáculo. Físicamente, no bajamos el ritmo. Nunca había visto un ritmo así. Hay que felicitar a ambos equipos y a todos los jugadores", dijo Luis Enrique al término del compromiso.

"Cuando tienes una ventaja de tres goles, el rival arriesga mucho, y son de un nivel muy alto. Fue difícil, y será igual en el partido de vuelta. Es solo el tercer partido que pierden esta temporada. Estamos contentos. Ambos equipos demostraron su carácter", admitió.

Además, fue más allá al calificar el encuentro como una experiencia única en su carrera en los banquillos: "Ha sido el mejor partido que he estado como entrenador, muy intenso y un ritmo tremendo. Se ha demostrado porqué somos los campeones y ellos porqué son los que menos pierden esta temporada en Europa. Muy contentos y la vuelta va a volver a ser una fiesta".

El choque no empezó sencillo para los suyos. El Bayern golpeó primero y exigió una reacción inmediata del PSG, algo que Luis Enrique también analizó con detalle, destacando la capacidad de respuesta de su equipo y algunos nombres propios del rival.

"Ellos empiezan mejor el partido. ¡Olise, Harry Kane y Luis Díaz, madre mía, de dónde han salido esos jugadores! Nos costó un poco al principio. Le damos la vuelta con dos rematadas porque tenemos mucha energía", explica.

"En el descanso hemos intentado calmarnos, y en la segunda parte hemos estado mejor, hemos estado efectivos, nos hemos puesto 5-2 y ahí no hemos presionado igual y nos han creado peligro y goles. Hemos ganado y lo hubiera firmado antes de empezar", cerró.

