Luis Enrique se rinde ante tres figuras del Bayern: "¡Madre mía, de dónde han salido esos jugadores!"

"Demostramos qué clase de equipo somos. Nunca había vivido un partido con tanta intensidad y tantas ganas de ganar. La afición de ambos equipos está feliz de ver este espectáculo. Físicamente, no bajamos el ritmo. Nunca había visto un ritmo así. Hay que felicitar a ambos equipos y a todos los jugadores", dijo Luis Enrique al término del compromiso."Cuando tienes una ventaja de tres goles, el rival arriesga mucho, y son de un nivel muy alto. Fue difícil, y será igual en el partido de vuelta. Es solo el tercer partido que pierden esta temporada. Estamos contentos. Ambos equipos demostraron su carácter", admitió.Además, fue más allá al calificar el encuentro como una experiencia única en su carrera en los banquillos: "Ha sido el mejor partido que he estado como entrenador, muy intenso y un ritmo tremendo. Se ha demostrado porqué somos los campeones y ellos porqué son los que menos pierden esta temporada en Europa. Muy contentos y la vuelta va a volver a ser una fiesta".