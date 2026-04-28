PSG vs Bayern Múnich: a qué hora y dónde ver el partidazo de semifinales de la Champions League

<br />Es de esperar que mañana el Bayern salte al campo con su formación habitual en los partidos decisivos, con el temible tridente formado por Michael Olise, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz.<b>- Alineaciones probables:</b><b>París SG: </b>Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia<b>Bayern Múnich: </b>Neuer; Stasinic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz: Kane.<b>Árbitro: </b>Sandro Schärer (SUI)<b>Hora: </b>9:00 de la noche en España/1:00 de la tarde en Honduras<b>Estadio: </b>Parque de los Príncipes de París.<b>Transmite: </b>ESPN/Disney +