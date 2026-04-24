UEFA confirma lo peor: el severo castigo a Prestianni por los insultos racistas a Vinicius en la Champions League

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la <b>UEFA </b>sancionó este viernes con seis partidos "por comportamiento discriminatorio" al jugador del <b>Benfica Gianluca Prestianni </b>durante el partido que disputó su equipo frente al <b>Real Madrid </b>en la <b>Champions League</b>.El pasado 17 de febrero, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, <b>Prestianni </b>se tapó la boca con la mano y se dirigió en términos racistas al jugador del <b>Real Madrid <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/real-madrid-impacta-todos-renovacion-vinicius-previo-mundial-2026-postura-brasileno-LB30317387#image-1" target="_blank">Vinícius Júnior</a></b>, que denunció al árbitro la acción de su rival. El colegiado detuvo el partido y en ese momento no hubo sanción disciplinaria.