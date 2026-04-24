UEFA confirma lo peor: el severo castigo a Prestianni por los insultos racistas a Vinicius en la Champions League

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos "por comportamiento discriminatorio" al jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Champions League.

El pasado 17 de febrero, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió en términos racistas al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció al árbitro la acción de su rival. El colegiado detuvo el partido y en ese momento no hubo sanción disciplinaria.