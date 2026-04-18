La promesa de Bellingham al madridismo tras el fracaso en la Champions: "Ahora solo queda..."

Jude Bellingham vuelve a situarse en el centro del debate. Tras un primer curso sobresaliente, en el que fue determinante para que el Real Madrid conquistara su decimoquinta Copa de Europa, el rendimiento del inglés ha generado dudas en los dos últimos años. Si bien es cierto que el mediocampista se perdió gran parte en el inicio de la presente campaña tras pasar por el quirófano y tratar su probelma en el hombro izquierdo, la afición blanca espera una versión mucho más decisiva del él de cara al próximo curso.

Dos días después de la eliminación frente al Bayern de Múnich en los cuartos de final, Bellingham utilizó sus redes sociales para dirigirse al madridismo y lanzar un mensaje de autocrítica y compromiso. También hizo una promesa a la fanaticada merengue.

"No fue suficiente, pero nos despedimos con la cabeza alta. Sabemos que los hemos decepcionado, pero valoramos siempre su apoyo. Los buenos tiempos volverán, porque se lo merecen. Ahora solo queda cerrar la temporada de la mejor manera posible. ¡Hala Madrid!", expresó Jude en una publicación que ya superó el millón de likes.

