La promesa de Bellingham al madridismo tras el fracaso en la Champions: "Ahora solo queda..."

Dos días después de la eliminación frente al Bayern de Múnich en los cuartos de final, Bellingham utilizó sus redes sociales para dirigirse al madridismo y lanzar un mensaje de autocrítica y compromiso. También hizo una promesa a la fanaticada merengue. <br />"No fue suficiente, pero nos despedimos con la cabeza alta. Sabemos que los hemos decepcionado, pero valoramos siempre su apoyo. Los buenos tiempos volverán, porque se lo merecen. Ahora solo queda cerrar la temporada de la mejor manera posible. ¡Hala Madrid!", expresó Jude en una publicación que ya superó el millón de likes. <br />