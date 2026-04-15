Saltan chispas entre Vinicius y Bellingham: "¿Qué quieres? Cállate la boca, cállate la boca"

El Real Madrid se despidió de la Champions tras caer ante el Bayern en el Allianz Arena por 4-3 (6-4 en el global), en una noche marcada por el intercambio de golpes y la tensión constante sobre el césped, también entre compañeros. Con la eliminatoria completamente abierta en el minuto 82, cuando el marcador reflejaba un 2-3 que igualaba el cruce, llegó una de las acciones que pudo cambiarlo todo a favor del conjunto merengue.

Un error en el control de Upamecano dejó a Vinicius en una posición clara para encarar la portería de Neuer. El brasileño avanzó con el balón, pero acabó muy escorado, sin detectar la llegada franca de Jude Bellingham desde segunda línea al corazón del área. La reacción del inglés fue inmediata: aspavientos, brazos al aire y recriminación evidente por no recibir el pase de la muerte. Vinicius, lejos de ignorarlo, se giró visiblemente molesto y respondió con dureza a su compañero: "¿Qué quieres, qué quieres? Cállate la boca. Cállate la boca, carajo". Una escena que refleja tensión impropia de un equipo que se estaba jugando el pase a semifinales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE