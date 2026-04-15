Saltan chispas entre Vinicius y Bellingham: "¿Qué quieres? Cállate la boca, cállate la boca"

Un error en el control de <b>Upamecano </b>dejó a <b>Vinicius </b>en una posición clara para encarar la portería de <b>Neuer</b>. El brasileño avanzó con el balón, pero acabó muy escorado, sin detectar la llegada franca de <b>Jude Bellingham</b> desde segunda línea al corazón del área.La reacción del inglés fue inmediata: aspavientos, brazos al aire y recriminación evidente por no recibir el pase de la muerte.<b>Vinicius</b>, lejos de ignorarlo, se giró visiblemente molesto y respondió con dureza a su compañero: "¿Qué quieres, qué quieres? Cállate la boca. Cállate la boca, carajo". Una escena que refleja tensión impropia de un equipo que se estaba jugando el pase a semifinales.