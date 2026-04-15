Champions League

Saltan chispas entre Vinicius y Bellingham: "¿Qué quieres? Cállate la boca, cállate la boca"

Ambos futbolistas tuvieron una fuerte discusión por una jugada en la que Bellingham la pedía el pase al brasileño.

2026-04-15

El Real Madrid se despidió de la Champions tras caer ante el Bayern en el Allianz Arena por 4-3 (6-4 en el global), en una noche marcada por el intercambio de golpes y la tensión constante sobre el césped, también entre compañeros.

Con la eliminatoria completamente abierta en el minuto 82, cuando el marcador reflejaba un 2-3 que igualaba el cruce, llegó una de las acciones que pudo cambiarlo todo a favor del conjunto merengue.

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Un error en el control de Upamecano dejó a Vinicius en una posición clara para encarar la portería de Neuer. El brasileño avanzó con el balón, pero acabó muy escorado, sin detectar la llegada franca de Jude Bellingham desde segunda línea al corazón del área.

La reacción del inglés fue inmediata: aspavientos, brazos al aire y recriminación evidente por no recibir el pase de la muerte.

Vinicius, lejos de ignorarlo, se giró visiblemente molesto y respondió con dureza a su compañero: "¿Qué quieres, qué quieres? Cállate la boca. Cállate la boca, carajo". Una escena que refleja tensión impropia de un equipo que se estaba jugando el pase a semifinales.

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Lejos de calmarse, el Real Madrid se descompuso. Apenas cuatro minutos después, Eduardo Camavinga vio la segunda amarilla por una acción surrealista, que dejó a su equipo con diez por querer retrasar el saque del Bayern. El golpe fue definitivo.

En el 88', Luis Díaz firmó el 3-3 que volvía a poner por delante al cuadro alemán en la eliminatoria, aprovechando la fragilidad defensiva blanca. Ya en el descuento, Michael Olise sentenció con el 4-3 definitivo, certificando la eliminación blanca.

Al finalizar el partido, la tensión entre Vini y Bellingham desapareció y fueron a reclamar juntos contra el árbitro Slavko Vinčić por expulsar a Camavinga en el tramo final.

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