Futbolista del Real Madrid fue hospitalizado: pierde seis kilos y empeora su estado de salud

Raúl Asencio fue hospitalizado este sábado para realizarle diferentes pruebas luego de haber empeorado de su cuadro de gastroenteritis que arrastra desde hace algunos días. El defensa del Real Madrid perdió seis kilos y podría quedar internado para estar en observación permanente. Asencio se había retirado con mucho malestar de la práctica del martes, la última previo al viaje a Alemania para visitar al Bayern Munich por la Champions League. Por este motivo no formó parte de la delegación que Álvaro Arbeloa definió para el partido de vuelta de los cuartos de final.

Los medios españoles indicaron que se trata del tercer padecimiento viral o digestivo del futbolista en el último tiempo: en noviembre sufrió otra gastroenteritis, en diciembre tuvo un cuadro febril y en febrero acusó gripe. Hasta el momento no hubo partes médicos oficiales por parte del club. La situación hizo recordar lo que le había ocurrido a Kylian Mbappé durante el último Mundial de Clubes, cuando debió acudir de urgencia a un hospital por el mismo motivo. El delantero francés incluso no pudo jugar los primeros tres compromisos de Real Madrid en la competencia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE