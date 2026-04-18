Internacionales

Futbolista del Real Madrid fue hospitalizado: pierde seis kilos y empeora su estado de salud

El conjunto merengue sigue sin poder recuperar a Raúl Asencio por una gastroenteritis.

  • Futbolista del Real Madrid fue hospitalizado: pierde seis kilos y empeora su estado de salud
2026-04-18

Raúl Asencio fue hospitalizado este sábado para realizarle diferentes pruebas luego de haber empeorado de su cuadro de gastroenteritis que arrastra desde hace algunos días. El defensa del Real Madrid perdió seis kilos y podría quedar internado para estar en observación permanente.

Asencio se había retirado con mucho malestar de la práctica del martes, la última previo al viaje a Alemania para visitar al Bayern Munich por la Champions League. Por este motivo no formó parte de la delegación que Álvaro Arbeloa definió para el partido de vuelta de los cuartos de final.

Buscó irse del Real Madrid tras ser eliminados en Champions, pero terminó siendo humillado por toda Europa

Los medios españoles indicaron que se trata del tercer padecimiento viral o digestivo del futbolista en el último tiempo: en noviembre sufrió otra gastroenteritis, en diciembre tuvo un cuadro febril y en febrero acusó gripe. Hasta el momento no hubo partes médicos oficiales por parte del club.

La situación hizo recordar lo que le había ocurrido a Kylian Mbappé durante el último Mundial de Clubes, cuando debió acudir de urgencia a un hospital por el mismo motivo.

El delantero francés incluso no pudo jugar los primeros tres compromisos de Real Madrid en la competencia.

La temporada de Asencio está siendo un tanto irregular. Si bien es cierto que una vez más ha tenido muchas opciones jugar por las lesiones de Huijsen, Rüdiger y en mayor medida Militao, no ha conseguido instalarse en el once titular.

Por otro lado, se llegó a hablar de que tuvo un rifirrafe con Arbeloa en el vestuario, aunque el propio jugador se apresuró a desmentirlo en un comunicado vertido en sus redes sociales.

El defensa permanecerá en la plantilla la próxima temporada, junto a Militao y muy probablemente Rüdiger. El club estudia la posibilidad de fichar otro central, ya que Alaba no será renovado y saldrá del equipo.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Raúl Asencio
|
Real Madrid
|