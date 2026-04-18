Futbolista del Real Madrid fue hospitalizado: pierde seis kilos y empeora su estado de salud

<b>Raúl Asencio</b> fue hospitalizado este sábado para realizarle diferentes pruebas luego de haber empeorado de su cuadro de gastroenteritis que arrastra desde hace algunos días. El defensa del <b>Real Madrid</b> perdió seis kilos y podría quedar internado para estar en observación permanente.<b>Asencio </b>se había retirado con mucho malestar de la práctica del martes, la última previo al viaje a Alemania para visitar al <b>Bayern Munich</b> por la Champions League. Por este motivo no formó parte de la delegación que <b>Álvaro Arbeloa</b> definió para el partido de vuelta de los cuartos de final.