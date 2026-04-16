Mbappé da la cara y le hace una promesa al madridismo tras eliminación de Champions: "Debemos hacer una..."

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, afirmó este jueves que su equipo debe hacer "una profunda autocrítica" después de caer eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Mbappé lamentó no haber accedido a las semifinales después de perder 4-3 en el Allianz Arena y lanzó la promesa de que pronto el Real Madrid volverá a ganar."

Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante", afirmó en su cuenta personal de Instagram.