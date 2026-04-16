Champions League

Mbappé da la cara y le hace una promesa al madridismo tras eliminación de Champions: "Debemos hacer una..."

El crack francés usó sus redes para desahogarse post eliminación de Champions League.

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2026-04-16

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, afirmó este jueves que su equipo debe hacer "una profunda autocrítica" después de caer eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Mbappé lamentó no haber accedido a las semifinales después de perder 4-3 en el Allianz Arena y lanzó la promesa de que pronto el Real Madrid volverá a ganar."

Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante", afirmó en su cuenta personal de Instagram.

Camavinga fue señalado como el culpable y se atreve a responderle a todo el Real Madrid con este mensaje

"Debemos hacer una profunda autocrítica para evitar que esto vuelva a suceder. ¡Jamás nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido ni será una opción. Pero les prometo una cosa: volveremos a ganar muy pronto", culminó.

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Agencia EFE
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