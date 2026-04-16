Mbappé da la cara y le hace una promesa al madridismo tras eliminación de Champions: "Debemos hacer una..."

<b>Kylian Mbappé</b>, delantero del <b>Real Madrid</b>, afirmó este jueves que su equipo debe hacer "una profunda autocrítica" <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/bayern-munich-real-madrid-champions-league-goles-arda-guler-mbappe-olise-luis-diaz-PK30184759" target="_blank">después de caer eliminado por el Bayern Múnich</a></b> en los cuartos de final de la Liga de Campeones.Mbappé lamentó no haber accedido a las semifinales después de perder 4-3 en el Allianz Arena y lanzó la promesa de que pronto el <b>Real Madrid</b> volverá a ganar."Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante", afirmó en su cuenta personal de Instagram.