¡Fracaso merengue! Bayern Múnich acabó con el sueño del Real Madrid y clasifica a las semis de la Champions

Y así se llegó a los minutos finales, con los dos equipos a un gol de las semifinales y con miedo a una imprudencia fatal. Todo se iba a decidir en un detalle, en un error fatal, y este fue el de <b>Camavinga</b>, señalado dos veces esta última semana y una tercera en el peor momento: saltó al terreno de juego en el 62' y fue expulsado por doble amonestación en el 87'.Entonces, apareció <b>Luis Díaz </b>en el 88'. El colombiano, uno de los menos inspirados del <b>Bayern</b>, se sacó de la chistera un zapatazo desde fuera del área que acabó con todo.Después <b>Olise </b>cerró la puerta con el 4-3 definitivo y la épica a la que parecía abonada el <b>Real Madrid </b>se desvaneció en dos instantes, en los dio por finiquitada la temporada: adiós a la Copa, adiós a la Liga y adiós a Europa. El equipo de <b>Arbeloa </b>dio la cara, pero tarde.