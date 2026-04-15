¡Real Madrid y Barcelona lo ven por TV! Así se jugarán las semifinales de la Champions: cuándo, clasificados y horarios

La Champions League 2025/26 entra de lleno para conocer a su campeón, y ya quedaron definidos los equipos que disputarán las semifinales. Real Madrid, eliminado por el Bayern Múnich, y Barcelona, eliminado por el Atlético, lo verán por TV. Desde el 27 de febrero se definió el camino de cada aspirante, y ahora, con los cuatro mejores ya clasificados, están establecidos los días, clubes y quiénes abrirán como locales las eliminatorias.



Los primeros dos clasificados fueron Atlético de Madrid y PSG; en el camino quedaron Barcelona y Liverpool. Los del Cholo Simeone han sido una piedra en el zapato para el equipo culé. Los actuales campeones quieren el bicampeonato y Luis Enrique tiene claro cómo puede lograrlo. Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, sigue demostrando por qué ganó el premio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Este miércoles, Bayern Múnich no permitió una remontada del Real Madrid y lo eliminó. Arsenal, que llevaba ventaja desde la ida, la cuidó y busca, por fin, su primera Copa de Europa.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League?

-Ida



PSG vs Bayern Múnich: martes 28 de abril a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.



Atlético de Madrid vs Arsenal: miércoles 29 de abril a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.



-Vuelta



Arsenal vs Atlético de Madrid: martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.





Bayern Múnich vs PSG: miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.