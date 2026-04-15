Champions League

¡Real Madrid y Barcelona lo ven por TV! Así se jugarán las semifinales de la Champions: cuándo, clasificados y horarios

Quedaron definidas las semifinales de la Champions League donde no estarán los grandes de España, pero si el Atlético.

  • ¡Real Madrid y Barcelona lo ven por TV! Así se jugarán las semifinales de la Champions: cuándo, clasificados y horarios

    La Champions League seguirá su curso sin el Real Madrid y Barcelona.

     Kevyn Oseguera
2026-04-15

La Champions League 2025/26 entra de lleno para conocer a su campeón, y ya quedaron definidos los equipos que disputarán las semifinales. Real Madrid, eliminado por el Bayern Múnich, y Barcelona, eliminado por el Atlético, lo verán por TV.

Desde el 27 de febrero se definió el camino de cada aspirante, y ahora, con los cuatro mejores ya clasificados, están establecidos los días, clubes y quiénes abrirán como locales las eliminatorias.

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Los primeros dos clasificados fueron Atlético de Madrid y PSG; en el camino quedaron Barcelona y Liverpool. Los del Cholo Simeone han sido una piedra en el zapato para el equipo culé.

Los actuales campeones quieren el bicampeonato y Luis Enrique tiene claro cómo puede lograrlo. Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, sigue demostrando por qué ganó el premio.

Este miércoles, Bayern Múnich no permitió una remontada del Real Madrid y lo eliminó. Arsenal, que llevaba ventaja desde la ida, la cuidó y busca, por fin, su primera Copa de Europa.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League?

-Ida

PSG vs Bayern Múnich: martes 28 de abril a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.

Atlético de Madrid vs Arsenal: miércoles 29 de abril a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.

-Vuelta

Arsenal vs Atlético de Madrid: martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.

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Bayern Múnich vs PSG: miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas (CET) / 1:00 de la tarde en Honduras.

Así se jugarán las semifinales de la Champions: cuándo, clasificados y horarios

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