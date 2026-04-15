¡Real Madrid y Barcelona lo ven por TV! Así se jugarán las semifinales de la Champions: cuándo, clasificados y horarios

<br />Los primeros dos clasificados fueron <b>Atlético de Madrid</b> y <b>PSG</b>; en el camino quedaron <b>Barcelona</b> y <b>Liverpool</b>. Los del Cholo Simeone han sido una piedra en el zapato para el equipo culé.Los actuales campeones quieren el bicampeonato y <b>Luis Enrique</b> tiene claro cómo puede lograrlo. <b>Ousmane Dembélé</b>, actual <b>Balón de Oro</b>, sigue demostrando por qué ganó el premio.Este miércoles, <b>Bayern Múnich</b> no permitió una remontada del <b>Real Madrid</b> y lo eliminó. <b>Arsenal</b>, que llevaba ventaja desde la ida, la cuidó y busca, por fin, su primera <b>Copa de Europa</b>.