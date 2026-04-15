El brutal castigo que UEFA puede dar a Raphinha por sus palabras y la decisión del brasileño: "Me faltó al respeto"

“Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto”, comenzó diciendo.Además, también lamentó su comportamiento: “Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter”.<b><a href="https://www.diez.hn/champions-league/raphinha-robado-atletico-barcelona-champions-league-partido-aficion-GE30160879">Raphinha</a></b> perdió perdón también en gran parte porque UEFA analizará su comportamiento y de comprobarse que estuvo mal le pueden dar hasta tres partidos de sanción, algo que afectaría al Barcelona en futuras ediciones.Hay <b>precedentes </b>en los que incluso <b>un jugador ha sido sancionado por publicaciones en redes sociales.</b> Si algo tiene claro el máximo organismo del futuro europeo es aquello de<b> mantener el respeto hacia el árbitro </b>y no solo durante el partido.