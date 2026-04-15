El brutal castigo que UEFA puede dar a Raphinha por sus palabras y la decisión del brasileño: "Me faltó al respeto"

Más allá de la decepción por caer eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones y la indignación por algunas decisiones arbitrales, el vestuario del Barcelona terminó la eliminatoria contra el Atlético de Madrid con la convicción de transitar por el camino correcto para conquistar una competición que se le resiste desde hace once años. Tras ganar en el Metropolitano (1-2), el equipo catalán se quedó a un gol de igualar la eliminatoria, muy cuesta arriba tras el 0-2 en contra cosechado en la ida.



El sentimiento de frustración era compartido entre los jugadores y el entrenador del primer equipo, Hansi Flick. "Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", argumentó el preparador alemán después del partido de vuelta. La sensación se asemejaba a la del curso pasado, cuando el Barcelona se quedó con la miel en los labios de disputar la final después de caer de forma cruel frente al Inter de Milán. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Raphinha sale a pedir perdón por su gesto ante el Atlético

El extremo zurdo viajó con el equipo a la capital español para animar a sus compañeros desde las gradas, pero salió muy molesto después del pitazo final, asegurando que el árbitro francés Clément Turpin perjudicó a su escuadra. La primera imagen de Raphinha, captada por las cámaras de DAZN, fue encarándose con la afición del Atlético una vez finalizado el encuentro. El futbolista bajó hasta el césped del estadio y desde ahí comenzó a insinuar que el cuadro rojiblanco será eliminado en las semifinales. "Pa' fuera", exclamaba el atacante a los hinchas locales quienes festejaban el pase a la siguiente ronda. Tras esto, el brasileño ha salido a pedir perdón, ya que asegura lo hizo en caliente y no representa sus valores. También hay que recordar que se fue en contra de los árbitros. "Para mí fue un partido robado. El arbitraje tuvo varios errores, es increíble las decisiones que toma. El Atlético hizo, no sé cuantas faltas, y el árbitro no les mostró ninguna tarjeta amarila", aseguró.