Champions League

El brutal castigo que UEFA puede dar a Raphinha por sus palabras y la decisión del brasileño: "Me faltó al respeto"

Raphinha sigue siendo protagonista luego de la eliminación del Barcelona en Champions League.

  • El brutal castigo que UEFA puede dar a Raphinha por sus palabras y la decisión del brasileño: Me faltó al respeto

    Raphinha puede recibir una dura sanción de partte de UEFA.

     Kevyn Oseguera
2026-04-15

Más allá de la decepción por caer eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones y la indignación por algunas decisiones arbitrales, el vestuario del Barcelona terminó la eliminatoria contra el Atlético de Madrid con la convicción de transitar por el camino correcto para conquistar una competición que se le resiste desde hace once años.

Tras ganar en el Metropolitano (1-2), el equipo catalán se quedó a un gol de igualar la eliminatoria, muy cuesta arriba tras el 0-2 en contra cosechado en la ida.

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El sentimiento de frustración era compartido entre los jugadores y el entrenador del primer equipo, Hansi Flick. "Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", argumentó el preparador alemán después del partido de vuelta.

La sensación se asemejaba a la del curso pasado, cuando el Barcelona se quedó con la miel en los labios de disputar la final después de caer de forma cruel frente al Inter de Milán.

Raphinha sale a pedir perdón por su gesto ante el Atlético

El extremo zurdo viajó con el equipo a la capital español para animar a sus compañeros desde las gradas, pero salió muy molesto después del pitazo final, asegurando que el árbitro francés Clément Turpin perjudicó a su escuadra.

La primera imagen de Raphinha, captada por las cámaras de DAZN, fue encarándose con la afición del Atlético una vez finalizado el encuentro.

El futbolista bajó hasta el césped del estadio y desde ahí comenzó a insinuar que el cuadro rojiblanco será eliminado en las semifinales. "Pa' fuera", exclamaba el atacante a los hinchas locales quienes festejaban el pase a la siguiente ronda.

Tras esto, el brasileño ha salido a pedir perdón, ya que asegura lo hizo en caliente y no representa sus valores. También hay que recordar que se fue en contra de los árbitros.

"Para mí fue un partido robado. El arbitraje tuvo varios errores, es increíble las decisiones que toma. El Atlético hizo, no sé cuantas faltas, y el árbitro no les mostró ninguna tarjeta amarila", aseguró.

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“Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto”, comenzó diciendo.

Además, también lamentó su comportamiento: “Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter”.

Raphinha perdió perdón también en gran parte porque UEFA analizará su comportamiento y de comprobarse que estuvo mal le pueden dar hasta tres partidos de sanción, algo que afectaría al Barcelona en futuras ediciones.

Hay precedentes en los que incluso un jugador ha sido sancionado por publicaciones en redes sociales. Si algo tiene claro el máximo organismo del futuro europeo es aquello de mantener el respeto hacia el árbitro y no solo durante el partido.

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