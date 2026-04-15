Barcelona no se guarda nada y lanza fuertes acusaciones ante UEFA tras ser eliminado de la Champions: "No es admisible"

El presidente del club catalán, que tenía programado un almuerzo coincidiendo con la disputa del <b>Barcelona Open Banc Sabadell-</b>Trofeo Conde de Godó, enumeró una a una las acciones que, a su juicio, perjudicaron al <b>Barcelona </b>y le indignaron "como 'culer'"."Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que<b> Kounde</b> podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada", empezó a enumerar sobre la expulsión de Eric García.