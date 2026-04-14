Champions League

Musso le contestó a Raphinha y lo pone en su sitio: "¿Como que robo? Acá pareciera que hubo..."

El guardameta del Atlético reaccionó sorprendido por las quejas del brasileño al final el encuentro.

2026-04-14

Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, respondió a las polémicas declaraciones de Raphinha en las que aseguró que la eliminación del Barcelona fue un robo, apuntando contra el árbitro Clément Turpin.

El guardameta argentino, que viene siendo titular por Jan Oblak, apuntó que viene "soñando en grande hace mucho" y remarca que la "fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar".

Simeone responde a las quejas del Barça y la clave para eliminarl: "¿Sabes qué lindo es estar en semifinales?"

"Nosotros venimos soñando en grande hace mucho. Queríamos pasar esta fase y sabíamos que podíamos hacerlo. La fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar. Es fiel a sus sueños, a sus objetivos. Este grupo, con el esfuerzo que hace, nos merecemos grandes cosas. El grupo va a dar lo mejor para darle una alegría a la gente", valoró en la zona mixta tras el pitazo final.

También destacó la "linda conexión" entre el Atlético y la afición: "Siempre nos apoyan y es muy importante para todos, para el club y para asustar también un poquito al contrario".

RESPUESTA A RAPHINHA

Consultado por las declaraciones de Raphinha, Musso se mostró sorprendido porque no entiende las quejas del brasileño, y sostiene que el Atlético consiguió la clasificación a semis ganando de visita y haciendo un gran segundo tiempo en la vuelta.

"¿Cómo que robo? Acá pareciera que hubo tres penales que no le dieron o cuatro rojas. No se puede hablar de robo. Entiendo lo que diga Raphinha, respeto la opinión de cada uno, pero no pongamos la serie como que fue un robo porque no fue así", reaccionó el arquero.

Memes destrozan al Barcelona tras otro fracaso en Champions League: "La cesta ya está en casa"

"Lo ganamos dentro de la cancha. Ganamos 2-0 de visitante, último hombre en el fútbol es roja, lamentablemente (refiriéndose a la expulsión de Eric García). Es un equipo que respetamos mucho, pero me parece que hablar de robo es una locura", sostuvo.

Por último explicó su choque con Fermín López en la primera parte. "Me dolió más a mí, él en el movimiento de cabecear choca con mi pie", cerró.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Champions League
|
Juan Musso
|
Raphinha
|
Atlético
|
barcleona
|