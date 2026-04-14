Musso le contestó a Raphinha y lo pone en su sitio: "¿Como que robo? Acá pareciera que hubo..."

"Nosotros venimos soñando en grande hace mucho. Queríamos pasar esta fase y sabíamos que podíamos hacerlo. La fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar. Es fiel a sus sueños, a sus objetivos. Este grupo, con el esfuerzo que hace, nos merecemos grandes cosas. El grupo va a dar lo mejor para darle una alegría a la gente", valoró en la zona mixta tras el pitazo final. También destacó la "linda conexión" entre el <b>Atlético </b>y la afición: "Siempre nos apoyan y es muy importante para todos, para el club y para asustar también un poquito al contrario".