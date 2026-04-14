Musso le contestó a Raphinha y lo pone en su sitio: "¿Como que robo? Acá pareciera que hubo..."

Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, respondió a las polémicas declaraciones de Raphinha en las que aseguró que la eliminación del Barcelona fue un robo, apuntando contra el árbitro Clément Turpin. El guardameta argentino, que viene siendo titular por Jan Oblak, apuntó que viene "soñando en grande hace mucho" y remarca que la "fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar".

"Nosotros venimos soñando en grande hace mucho. Queríamos pasar esta fase y sabíamos que podíamos hacerlo. La fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar. Es fiel a sus sueños, a sus objetivos. Este grupo, con el esfuerzo que hace, nos merecemos grandes cosas. El grupo va a dar lo mejor para darle una alegría a la gente", valoró en la zona mixta tras el pitazo final. También destacó la "linda conexión" entre el Atlético y la afición: "Siempre nos apoyan y es muy importante para todos, para el club y para asustar también un poquito al contrario".

RESPUESTA A RAPHINHA

Consultado por las declaraciones de Raphinha, Musso se mostró sorprendido porque no entiende las quejas del brasileño, y sostiene que el Atlético consiguió la clasificación a semis ganando de visita y haciendo un gran segundo tiempo en la vuelta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "¿Cómo que robo? Acá pareciera que hubo tres penales que no le dieron o cuatro rojas. No se puede hablar de robo. Entiendo lo que diga Raphinha, respeto la opinión de cada uno, pero no pongamos la serie como que fue un robo porque no fue así", reaccionó el arquero.