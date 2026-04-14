Simeone responde a las quejas del Barça y la clave para eliminarl: "¿Sabes qué lindo es estar en semifinales?"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras echar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions, que jugar una semifinal "es maravilloso" y que van a buscar lo que "venimos buscando desde hace tiempo", en referencia al título del torneo. El técnico argentino dirigirá la cuarta semifinal de las siete que ha conseguido el equipo rojiblanco en su historia, y explicó cuál fue la clave para sacar a los azulgranas del camino.



Clasificación con sufrimiento "¿Viste como juegan? A la velocidad a la que van. Decía esto no puede ser verdad, van a una velocidad increíble. Cometimos errores que les permitió hacerlo mejor, tuvieron mucho juego asociativo por dentro, se nos hizo difícil de controlar, en el andar del 0-2 teníamos la opción de caerse y bajar los brazos o seguir jugando el partido que teníamos previsto. Y lo hizo a través de la personalidad de Griezmann y Koke, con Llorente, la tranquilidad de Musso, Giuliano fue mejorando, Lookman comenzó a hacer daño y es un golazo el suyo. Nos metió en el partido que teníamos en mente". Logró contolar al Barcelona No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "En el segundo tiempo bajó la intensidad de ellos y nosotros logramos tener nuestra intensidad. Los cambios nos dieron fuerza, la entrada de Nico, Baena y Sorloth, el partido ya era más dividido, usaron el plan B con Araújo y Lewandowski para rematar. Pudimos hacer el segundo con la de Le Normand o Sorloth y nos vamos con un partido extraordinario". Charla tras la clasificación "Les dije a los futbolistas gracias, gracias, gracias, soy un agradecido como entrenador por el empuje y la fe por lo que hacemos. Y toca descansar porque el sábado hay un partido muy importante".

Lenglet y su error en el primer gol del Barcelona "Habíamos hablado antes del partido, no tenía que demostrarnos nada. Es un chico extraordinario, un futbolista con sus características buenas y con cosas que mejorar, como todos. Tuvo la calma para salir de ese error y la jerarquía, porque la tiene. Lo llevó adelante de menos a más". Lookman hizo un gol clave "Sigue en evolución total. Está creciendo muchísimo en la preparación defensiva, teniendo más peso en el equipo, tiene dos contra uno y desde que estoy en el club no tuvimos futbolistas de esa características. Apostamos a jugar con cuatro delanteros, aunque Giuliano es de todo, pero ataca como delantero. Me encanta todo lo que está haciendo Lookman porque lo hace con el corazón, fue enorme, importante ofensivamente para dar vértigo al equipo. Necesitamos más de él, tiene más, se lo hemos visto en Nigeria". Lo que se hubiese perdido Griezmann de irse a Orlando "Hablamos tanto con Antoine. Él sabe lo que lo quiero y lo dije delante de todos ustedes porque es un genio. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo porque hemos tenido y tenemos un genio del fútbol. Diferencial, con jerarquía, con personalidad, recuerdo hace diez años los dos goles al Barcelona, luego en semifinales al Bayern y ojalá que Dios y el destino le dé lo que está buscando en este tiempo".

Barcelona se ha quejado del césped, árbitro, del juego... "Sabes qué lindo es estar en semifinales de Champions. No saben lo bueno que es 'buff', estar entre los cuatro mejores de Europa". Han vencido con el fútbol de empuje Cada equipo tiene su patrón de juego, una idea de juego y hemos ido evolucionando a distintos patrones y tenemos muy claro lo que queremos y sabemos a dónde ir. Atacamos mejor que defendemos y necesitamos atacar, no tenemos otro camino juegue quien juegue. El patrón del equipo es ese y tenemos que buscar eso que necesitamos". Se queda quieto tras el pitido final "Me abracé con Barrios. Son un montón de cosas que hay detrás de este resultado. Mucho trabajo de gente del club, vieron lo que fue el estadio, increíble, volvimos a vivir esas noches mágicas que quedarán en la historia del club. No es fácil dejar tres veces fuera al Barcelona en cuartos. A Messi, Yamal y lo hemos hecho con mucho trabajo, entrega, emoción y las tres jugamos de local en la vuelta con nuestra gente. Esperemos que puedan descansar y que el sábado hagamos un buen partido".