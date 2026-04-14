Simeone responde a las quejas del Barça y la clave para eliminarl: "¿Sabes qué lindo es estar en semifinales?"

<b>Lenglet y su error en el primer gol del Barcelona</b>"Habíamos hablado antes del partido, no tenía que demostrarnos nada. Es un chico extraordinario, un futbolista con sus características buenas y con cosas que mejorar, como todos. Tuvo la calma para salir de ese error y la jerarquía, porque la tiene. Lo llevó adelante de menos a más".<b>Lookman hizo un gol clave</b>"Sigue en evolución total. Está creciendo muchísimo en la preparación defensiva, teniendo más peso en el equipo, tiene dos contra uno y desde que estoy en el club no tuvimos futbolistas de esa características. Apostamos a jugar con cuatro delanteros, aunque Giuliano es de todo, pero ataca como delantero. Me encanta todo lo que está haciendo Lookman porque lo hace con el corazón, fue enorme, importante ofensivamente para dar vértigo al equipo. Necesitamos más de él, tiene más, se lo hemos visto en Nigeria".<b>Lo que se hubiese perdido Griezmann de irse a Orlando</b>"Hablamos tanto con Antoine. Él sabe lo que lo quiero y lo dije delante de todos ustedes porque es un genio. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo porque hemos tenido y tenemos un genio del fútbol. Diferencial, con jerarquía, con personalidad, recuerdo hace diez años los dos goles al Barcelona, luego en semifinales al Bayern y ojalá que Dios y el destino le dé lo que está buscando en este tiempo".