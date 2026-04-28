Lo admite un año después: "Si somos honestos, me equivoqué dos veces en favor del Barcelona"

<b>Szymon Marciniak</b> fue el árbitro polaco que dirigió la vuelta de semifinales de la Champions League entre el <b>Inter </b>y <b>Barcelona </b>del pasado curso, que terminó con victoria nerazzurra en los tiempos extras (4-3). La eliminatoria celebrada en San Siro estuvo cargada de emoción y tuvo dos acciones revisadas por el VAR que resultaron decisivas. Un penal de <b>Cubarsí</b> sobre <b>Lautaro Martínez </b>y otro concedido a <b>Lamine Yamal</b> que luego fue anulado por producirse al límite del área.