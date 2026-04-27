Luis Enrique enciende al Bayern Múnich con arrogante frase previo a la Champions: "Ningún equipo es..."

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que en la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich "no hay favoritos", reconoció que los germanos "han sido más regulares" pero como ya dijo hace unos meses repitió que no ve ningún equipo superior al suyo."Creo que somos los dos mejores equipos de Europa", aseguró el técnico español en la rueda de prensa previa al choque de ida de este martes, en la que reconoció también el trabajo del Arsenal en la primera parte de la temporada.