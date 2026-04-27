Mbappé confirma la noticia que Barcelona no esperaba y se ratifica el crack que no estará en el Clásico

El francés Kylian Mbappe, delantero del Real Madrid, sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y el objetivo es que esté de vuelta para el clásico en el Camp Nou del próximo 10 de mayo, en tanto que el brasileño Eder Militao será operado esta semana en Finlandia de la nueva lesión sufrida en el encuentro ante el Alavés. El internacional galo fue sometido este lunes a nuevas pruebas (resonancia) para conocer con más precisión sus dolencias. Según el parte médico emitido por el club blanco "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".

Mbappe pidió el cambio en la segunda mitad del encuentro del pasado viernes en La Cartuja ante el Betis y fue reemplazado por el canterano Gonzalo García en el minuto 82. Se temía por una lesión más importante, pero según las últimas pruebas en principio tan solo está garantizado que no podrá estar a disposición de Álvaro Arbeloa el domingo en el feudo del Espanyol, partido en el que el Barcelona se podría proclamar campeón de LaLiga EA Sports. No obstante, el máximo artillero de la competición hará todo lo que pueda para estar a disposición en la siguiente jornada, el 10 de mayo, en el Spotify Camp Nou ante el Barcelona.

Mientras tanto, Militao, que tuvo que retirarse en el partido ante el Alavés por unas molestias en el isquio, finalmente será operado en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Nuevo contratiempo de importancia para el internacional brasileño, que se perderá la posibilidad de estar con la selección brasileña que dirige el italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El brasileño, que estuvo cerca de cuatro meses de baja por el problema sufrido en diciembre ante el Celta -reapareció el 4 de abril en Mallorca-, volvió a lesionarse en la primera mitad del partido frente al Alavés de la trigésima tercera jornada y tuvo que ser reemplazado por el alemán Antonio Rudiger.