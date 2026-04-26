Escándalo: Esteban Andrada le conecta un fuerte derechazo a su rival y el partido acaba en una tangana

El derbi aragonés de la Segunda División de España entre el <b>Huesca </b>y <b>Zaragoza </b>acabó con una pelea multitudinaria sobre el césped y dos expulsados, los porteros de ambos equipos, el argentino <b>Esteban Andrada</b> y el español <b>Dani Jiménez</b>.Todo ocurrió ya en el tiempo de descuento (95'), cuando el árbitro <b>Dámaso Monescillo</b> no dejó sacar una falta rápida a <b>Andrada </b>y fue al monitor del VAR para revisar una posible roja de <b>Tasende </b>por soltar una patada a un rival.