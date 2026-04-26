Multicampeón de Europa pierde en el último segundo y está cerca de descender después de 20 años en LaLiga

El Sevilla hilvanó una gran acción colectiva de ataque que finalizó Maupay de cabeza. Alegría en las filas visitantes ante un Osasuna al que le faltó imaginación y consistencia. Remate de cabeza de Raúl García de Haro superó a Odysseas y que Kike Salas se encargó de desbaratarlo en la línea de gol.Anotó Raúl García con un potente zurdazo desde la frontal después de la lucha de Budimir por robar la posesión. Se vino arriba Osasuna desde entonces y encontró la victoria en el minuto 100 con un cabezazo para la historia de Catena a centro de Moi Gómez. El Sadar enloqueció con un gol que puede cambiar muchas cosas y que dejó muy tocado a un Sevilla en puestos de descenso.