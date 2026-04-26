Chelsea se quita de encima al Leeds United y se cita con el City: hora, cuándo y dónde ver la final de la FA Cup 2026

Este fue el aviso de lo que iba a venir un minuto después cuando de nuevo una jugada rápida fue culminada a la perfección por Enzo, que remató a la red un centro preciso de Pedro Neto.Después del tanto, el encuentro bajó una marcha y apenas un intento muy desviado de Noah Okafor fue la única oportunidad de ambos equipos.Tras la reanudación, los 'Whites' salieron decididos a empatar el marcador, y en el primer minuto, Robert Sánchez de nuevo volvió a ser decisivo con una mano salvadora a disparo de Anton Stach.La ocasión incendió a la grada del Leeds United, que no pisaban una semifinal de la FA Cup desde el 1987 cuando fueron eliminados por el Coventry City.En ese momento, el Chelsea reaccionó y Joao Pedro perdonó el segundo tras una dejada de tacón de Enzo, mientras que Calvert-Lewin hizo intervenir de nuevo a Sánchez, muy bien posicionado bajo palos.A partir de ahí, los 'Blues' controlaron a la perfección los tiempos del partido para poner la ventaja a buen recaudo y plantarse en una nueva final de FA Cup, ronda que no pisaban desde la temporada 2021/2022 cuando cayeron a manos del Liverpool.