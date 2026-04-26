Chelsea se quita de encima al Leeds United y se cita con el City: hora, cuándo y dónde ver la final de la FA Cup 2026

El argentino Enzo Fernández, sancionado con dos partidos por su club por las declaraciones sobre su futuro a principios de abril, consiguió el perdón de la grada tras anotar el tanto que le dio el pase al Chelsea a la final de la FA Cup cuatro años después, tras derrotar al Leeds United (1-0). El tanto del argentino y varias paradas de mérito de Robert Sánchez, que estuvo brillante durante los 90 minutos, fueron la clave para acabar con el sueño del Leeds, que no pisaba un semifinal desde 1987 y citarse con el Manchester City de Pep Guardiola en la gran final.

Con un Wembley abarrotado, comenzó dominando el Chelsea, favorito sobre el papel y que llegaba tras la destitución del técnico Liam Rosenior tras poco más de tres meses sobre el cargo y con una victoria en los últimos ocho partidos entre todas las competiciones. Enzo Fernández tuvo la primera ocasión a los cinco minutos, pero su disparo desde fuera del área fue blocado sin problemas por Lucas Perri. El encuentro podría haber tenido otro rumbo totalmente diferente, ya que, cuando se cumplió el primer cuarto de hora, Robert Sánchez sacó un pie milagroso a disparo de Brenden Aaronson, que recibió un pase entre líneas de Dominic Calvert-Lewin. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Leeds, en una buena dinámica al cosechar siete partidos sin conocer la derrota y con una afición que no paró de animar en los noventa minutos, esperó replegado atrás e intentó salir a la contra, aunque sin mucho éxito gracias al buen hacer de la zaga 'blue'. Los de Calum McFarlane, entrenador interino que ya dirigió dos encuentros cuando destituyeron a Enzo Maresca, comenzaron a realizar transiciones más rápidas y Joao Pedro gozó de la oportunidad más clara al estrellar el esférico contra el poste.

Este fue el aviso de lo que iba a venir un minuto después cuando de nuevo una jugada rápida fue culminada a la perfección por Enzo, que remató a la red un centro preciso de Pedro Neto. Después del tanto, el encuentro bajó una marcha y apenas un intento muy desviado de Noah Okafor fue la única oportunidad de ambos equipos. Tras la reanudación, los 'Whites' salieron decididos a empatar el marcador, y en el primer minuto, Robert Sánchez de nuevo volvió a ser decisivo con una mano salvadora a disparo de Anton Stach. La ocasión incendió a la grada del Leeds United, que no pisaban una semifinal de la FA Cup desde el 1987 cuando fueron eliminados por el Coventry City. En ese momento, el Chelsea reaccionó y Joao Pedro perdonó el segundo tras una dejada de tacón de Enzo, mientras que Calvert-Lewin hizo intervenir de nuevo a Sánchez, muy bien posicionado bajo palos. A partir de ahí, los 'Blues' controlaron a la perfección los tiempos del partido para poner la ventaja a buen recaudo y plantarse en una nueva final de FA Cup, ronda que no pisaban desde la temporada 2021/2022 cuando cayeron a manos del Liverpool.





¿Cuándo es la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City?