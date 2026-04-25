Internacionales

Liga de Inglaterra: consiguieron el ascenso tras anotar en el 103' y los aficionados invadieron el campo para festejar

York City asciende en un final de locura tras empatar con Rochdale

2026-04-25

El York City selló su regreso a la League Two (cuarta división de Inglaterra) tras empatar 1-1 frente al Rochdale en una de las definiciones más dramáticas que se recuerdan en el ascenso inglés.

El encuentro, correspondiente a la última jornada de la National League, tenía tintes de final. El York llegaba como líder (107 puntos) y solo necesitaba un empate para asegurar el ascenso, mientras que el Rochdale (105 puntos) estaba obligado a ganar para arrebatarle el primer lugar.

Arsenal no falla ante Newcastle y se olvida del City: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

El partido parecía decidido en el tiempo añadido cuando Emmanuel Dieseruvwe adelantó al Rochdale en el minuto 95, desatando la euforia en las gradas e incluso una invasión de campo al creerse campeones. Sin embargo, tras la reanudación y en medio de un ambiente caótico, apareció Josh Stones en el minuto 103 para marcar el empate que cambió la historia.

Ese gol agónico le dio el punto necesario al York City para proclamarse campeón con 108 puntos y conseguir el ascenso directo, poniendo fin a una espera de una década fuera del fútbol profesional inglés.

El desenlace dejó devastado al Rochdale, que pese a completar una campaña extraordinaria superando los 100 puntos, deberá disputar los playoffs para intentar subir de categoría.

Los equipos que están a punto de descender en las 5 grandes ligas de Europa: uno ya se despidió

La definición, marcada por goles en el tiempo de descuento, invasiones de campo y cambios de guion en cuestión de minutos, ya es considerada como una de las más épicas en la historia reciente del fútbol inglés.

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Inglaterra
|