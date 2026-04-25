Liga de Inglaterra: consiguieron el ascenso tras anotar en el 103' y los aficionados invadieron el campo para festejar

El partido parecía decidido en el tiempo añadido cuando Emmanuel Dieseruvwe adelantó al Rochdale en el minuto 95, desatando la euforia en las gradas e incluso una invasión de campo al creerse campeones. Sin embargo, tras la reanudación y en medio de un ambiente caótico, apareció Josh Stones en el minuto 103 para marcar el empate que cambió la historia.Ese gol agónico le dio el punto necesario al York City para proclamarse campeón con 108 puntos y conseguir el ascenso directo, poniendo fin a una espera de una década fuera del fútbol profesional inglés.El desenlace dejó devastado al Rochdale, que pese a completar una campaña extraordinaria superando los 100 puntos, deberá disputar los playoffs para intentar subir de categoría.