Internacionales

Desgarrador: Xavi Simons sufre terrible lesión de rodilla y peligra para el Mundial; gritos de dolor y ayuda

El volante neerlandés del Tottenham tuvo que ser retirado en camilla y su presencia en la Copa del Munda es duda.

  • Desgarrador: Xavi Simons sufre terrible lesión de rodilla y peligra para el Mundial; gritos de dolor y ayuda
2026-04-25

Xavi Simons abandonó el terreno de juego este sábado en el triunfo del Tottenham sobre el ya descendido Wolverhampton (0-1). El mediocampista tuvo que ser retirado por el cuerpo médico después un choque con Hugo Bueno en el que se dañó la rodilla derecha.

Al minuto 56, Simons intentó controlar un balón cerca de la línea de meta, pero al intentar pisar la pelota para evitar que saliera, se lesionó la rodilla y su reacción de dolor fue inmediata, incluso desgarradora, pues no tardó en agarrarse la pierna entre gritos y ayuda.

Tottenham ganó por fin en 2026, pero recibió una mala noticia que lo tiene sentencia a la Championship en Inglaterra

El joven futbolista quedó tendido en el campo con claros gestos de dolor y, tras estar parado el partido por varios minutos, se retiró en camilla y ayudado por las asistencias del Tottenham.

La lesión del neerlandés se produce a menos de 50 días de que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Simons tenía un puesto asegurado en la selección de Países Bajos.

"Lo de Xavi es un problema en su rodilla. Vamos a ver en los próximos días, no sé cuántos partidos lo perdemos. Me gustaría saber más sobre Xavi, sin embargo, porque ya sabes, la rodilla siempre es diferente a los músculos", se limitó a decir Roberto De Zerbi, técnico de los Spurs.

El Tottenham, que pelea por no perder la categoría, todavía no ha girado un comunicado para conocer más detalles sobre la gravedad de la lesión.

Por su parte, Países Bajos inicia su camino en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio ante Japón en el Estadio Dallas. Después se enfrentará a Suecia en Houston y cerrará la fase de grupos ante Túnez en Kansas City el 25 de junio.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Mundial
|
Xavi Simons
|
Tottenham
|