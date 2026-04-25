Desgarrador: Xavi Simons sufre terrible lesión de rodilla y peligra para el Mundial; gritos de dolor y ayuda

Xavi Simons abandonó el terreno de juego este sábado en el triunfo del Tottenham sobre el ya descendido Wolverhampton (0-1). El mediocampista tuvo que ser retirado por el cuerpo médico después un choque con Hugo Bueno en el que se dañó la rodilla derecha. Al minuto 56, Simons intentó controlar un balón cerca de la línea de meta, pero al intentar pisar la pelota para evitar que saliera, se lesionó la rodilla y su reacción de dolor fue inmediata, incluso desgarradora, pues no tardó en agarrarse la pierna entre gritos y ayuda.

El joven futbolista quedó tendido en el campo con claros gestos de dolor y, tras estar parado el partido por varios minutos, se retiró en camilla y ayudado por las asistencias del Tottenham. La lesión del neerlandés se produce a menos de 50 días de que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Simons tenía un puesto asegurado en la selección de Países Bajos. "Lo de Xavi es un problema en su rodilla. Vamos a ver en los próximos días, no sé cuántos partidos lo perdemos. Me gustaría saber más sobre Xavi, sin embargo, porque ya sabes, la rodilla siempre es diferente a los músculos", se limitó a decir Roberto De Zerbi, técnico de los Spurs. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE