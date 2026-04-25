Desgarrador: Xavi Simons sufre terrible lesión de rodilla y peligra para el Mundial; gritos de dolor y ayuda

<b>Xavi Simons </b>abandonó el terreno de juego este sábado en el triunfo del <b>Tottenham </b>sobre el ya descendido <b>Wolverhampton </b>(0-1). El mediocampista tuvo que ser retirado por el cuerpo médico después un choque con <b>Hugo Bueno </b>en el que se dañó la rodilla derecha.Al minuto 56, <b>Simons </b>intentó controlar un balón cerca de la línea de meta, pero al intentar pisar la pelota para evitar que saliera, se lesionó la rodilla y su reacción de dolor fue inmediata, incluso desgarradora, pues no tardó en agarrarse la pierna entre gritos y ayuda.