Tottenham ganó por fin en 2026, pero recibió una mala noticia que lo tiene sentencia a la Championship en Inglaterra

El Tottenham Hotspur aún no está muerto. Un dramático gol de Joao Palhinha en el minuto 82 dio el primer triunfo en quince jornadas a los 'Spurs', que siguen a dos puntos de la salvación tras la victoria del West Ham United contra el Everton. Los de Roberto de Zerbi se aprovecharon del descendido Wolverhampton Wanderers, aunque les costó sangre, sudor y lágrimas derribarlos. Tras un partido cerrado y sin muchas ocasiones, Palhinha, que salió desde el banquillo, marcó en una jugada rocambolesca dentro del área.

En un córner, la pelota cayó en los pies de Richarlison en el punto de penalti. El brasileño perdió de vista el cuero, remató a la media vuelta como pudo y le salió un pase perfecto para que Palhinha en el segundo palo empujara a puerta vacía. De milagro el portugués no estaba en fuera de juego. El gol fue una bombona de oxígeno para los 'Spurs', que además sufrieron la lesión de Xavi Simons, que se dañó la rodilla en un choque con Hugo Bueno y se tuvo que marchar en camilla del terreno de juego. La lesión para el internacional neerlandés llega a mes y medio para el comienzo del Mundial y puede poner en peligro sus opciones de estar en dicha cita. Con el 0-1, el Tottenham lejos de abrochar el resultado, sufrió hasta el último instante, cuando Antonín Kinsky salvó el empate con una bonita palomita en la jugada final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los 'Spurs' se marchan hasta los 34 puntos con la que es su primera victoria en Premier League desde el 28 de diciembre. La salvación queda a dos puntos de distancia y les resta por jugar contra el Aston Villa, el Leeds United, Chelsea y Everton.

El West Ham mantiene la distancia con el Tottenham

Sobre la bocina y con un gol de Callum Wilson, el West Ham United mantiene vivas sus opciones de salvarse y sostiene la ventaja de dos puntos que tiene con el Tottenham Hotspur, que con mucho sufrimiento sacó adelante el duelo contra el Wolverhampton Wanderes. Los 'Hammers', que suman tres partidos seguidos sin perder, afrontan los cuatro encuentros finales de temporada con las opciones de salvarse intactas. En un tenso duelo contra el Everton, que se juega estar en Europa el año que viene, los de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez, se adelantaron en el minuto 52 con un cabezazo de Tomas Soucek en el primer palo. Con el London Stadium encendido, el equipo concedió la ventaja en el 88, en el ocaso del encuentro, cuando Dewsbury-Hall cazó un balón muerto en el punto de penalti y metió el miedo en el cuerpo a los 'Hammers', al tiempo que les llegaba la notificación de que el Tottenham marcaba en Wolverhampton.