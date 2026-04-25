Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona deja botado al Real Madrid y saborea el bicampeonato

Sin figuras como<b> Lamine Yamal</b> y <b>Raphinha </b>por lesión y <b>Eric Garcia</b>, suspendido, el <b>Barcelona </b>finalmente derrotó este sábado al <b>Getafe </b>en el Coliseum de Madrid (0-2), algo que no conseguía desde 2019 por la Liga Española.El conjunto catalán acaricia el bicampeonato gracias a los tantos de <b>Fermín López</b>, que fue titular y estuvo acompañado en el ataque con <b>Roony </b>y <b>Lewandowski</b>. <b>Marcus Rashford</b> ingresó en el complemento y sentenció la victoria.