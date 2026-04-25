Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona deja botado al Real Madrid y saborea el bicampeonato

Sin figuras como Lamine Yamal y Raphinha por lesión y Eric Garcia, suspendido, el Barcelona finalmente derrotó este sábado al Getafe en el Coliseum de Madrid (0-2), algo que no conseguía desde 2019 por la Liga Española. El conjunto catalán acaricia el bicampeonato gracias a los tantos de Fermín López, que fue titular y estuvo acompañado en el ataque con Roony y Lewandowski. Marcus Rashford ingresó en el complemento y sentenció la victoria.

Con este resultado, los dirigidos por Hansi Flick suman 85 unidades en la cima de la clasificación y están muy cerca de cantar el alirón, cuando solo restan cinco fechas para que termine el certamen. Cabe recordar que el Barcelona ahora se coloca a 11 puntos de un Real Madrid que ayer se dejó empatar del Betis en la última jugada del partido (1-1). Los blancos continúan como escoltas y registran 74 unidades. Por su parte, el Villarreal se coloca en la tercera plaza con 62 puntos y tiene su partido pendiente de este domingo contra el Celta de Vigo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Atlético de Madrid, que viene de perder la final de la Copa del Rey, cuenta con 57 unidades en la cuarta posición y se mide esta noche en el Metropolitano frente al Athletic Club.

En la quinta casilla se ubica el Betis con 50 unidades, seguido por el Getafe que se queda como sexto con 44, la misma cantidad que registra el Celta en el séptimo escalón. La Real Sociedad se coloca como octavo con 42 puntos, Athletic Club es noveno con 41 y Osasuna es décimo con 39. En la parte más baja de la tabla, el Real Oviedo, Levante y Sevilla están luchando por la salvación. Elche, Mallorca, Alavés y Valencia también se encuentran en la carrera por no perder la categoría.