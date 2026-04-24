Lo que necesita Barcelona para ser campeón de LaLiga: podría coronarse en el Clásico contra Real Madrid

A estas alturas del curso ya no hay margen de error posible, y bien lo saben ambos rivales.<b> <a href="https://www.diez.hn/internacionales/real-madrid-vs-betis-en-vivo-transmision-directo-goles-resultado-jornada-32-liga-espanola-FB30318937#google_vignette">Real Madrid se dejó empatar hoy ante el Betis</a></b>, lo que supone un golpe prácticamente definitivo a las aspiraciones del equipo blanco de dar caza al <b>Barcelona </b>en la carrera por el título.La pelota está ahora en el tejado de los blaugranas, porque una victoria sobre el <b>Getafe </b>los dispararía en la cima de la clasificación. En el hipotético caso que tanto <b>Barça </b>como <b>Real Madrid</b> ganaran todos sus partidos de ahora en adelante, la diferencia entre ambos antes del Clásico sería de 11 puntos. Para conquistar el título ante el acérrimo rival, al cuadro de <b>Hansi Flick </b>le valdría con ganar o empatar, pero una derrota mantendría las opciones mínimas de los blancos y les otorgaría el average a favor.