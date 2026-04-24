Lo que necesita Barcelona para ser campeón de LaLiga: podría coronarse en el Clásico contra Real Madrid

El título de LaLiga 2025-26 comienza a inclinarse inevitablamente hacia el lado azulgrana. Con apenas seis fechas por disputarse, el Barcelona atesora una ventaja de ocho puntos sobre el Real Madrid, que podría ampliarse a 11 si este sábado se impone en campo del Getafe. En ese contexto, la afición y los propios jugadores del Barça empiezan a sacar la calculadora para saber cuándo su club podría quedarse con el campeonato de forma matemática.

A estas alturas del curso ya no hay margen de error posible, y bien lo saben ambos rivales. Real Madrid se dejó empatar hoy ante el Betis, lo que supone un golpe prácticamente definitivo a las aspiraciones del equipo blanco de dar caza al Barcelona en la carrera por el título. La pelota está ahora en el tejado de los blaugranas, porque una victoria sobre el Getafe los dispararía en la cima de la clasificación. En el hipotético caso que tanto Barça como Real Madrid ganaran todos sus partidos de ahora en adelante, la diferencia entre ambos antes del Clásico sería de 11 puntos. Para conquistar el título ante el acérrimo rival, al cuadro de Hansi Flick le valdría con ganar o empatar, pero una derrota mantendría las opciones mínimas de los blancos y les otorgaría el average a favor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE