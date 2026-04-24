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Lo que necesita Barcelona para ser campeón de LaLiga: podría coronarse en el Clásico contra Real Madrid

El empate del Real Madrid contra el Betis podría acelerar el alirón del conjunto catalán.

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2026-04-24

El título de LaLiga 2025-26 comienza a inclinarse inevitablamente hacia el lado azulgrana. Con apenas seis fechas por disputarse, el Barcelona atesora una ventaja de ocho puntos sobre el Real Madrid, que podría ampliarse a 11 si este sábado se impone en campo del Getafe.

En ese contexto, la afición y los propios jugadores del Barça empiezan a sacar la calculadora para saber cuándo su club podría quedarse con el campeonato de forma matemática.

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A estas alturas del curso ya no hay margen de error posible, y bien lo saben ambos rivales. Real Madrid se dejó empatar hoy ante el Betis, lo que supone un golpe prácticamente definitivo a las aspiraciones del equipo blanco de dar caza al Barcelona en la carrera por el título.

La pelota está ahora en el tejado de los blaugranas, porque una victoria sobre el Getafe los dispararía en la cima de la clasificación.

En el hipotético caso que tanto Barça como Real Madrid ganaran todos sus partidos de ahora en adelante, la diferencia entre ambos antes del Clásico sería de 11 puntos. Para conquistar el título ante el acérrimo rival, al cuadro de Hansi Flick le valdría con ganar o empatar, pero una derrota mantendría las opciones mínimas de los blancos y les otorgaría el average a favor.

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Otro escenario que va ganando enteros es que el Barcelona cante el alirón antes del Clásico, lo que implicaría recibir al Real Madrid en el Camp Nou como campeón matemático de la competición.

Para que esto suceda, el club azulgrana debería atesorar 13 puntos más que su rival para que la posibilidad de perder el average no tenga efecto alguno.

Cabe destacar que el Real Madrid se impuso en el Clásico de la primera vuelta por un resultado de 2-1, por lo que el Barça tendría que vencer por dos goles o más para ganarle el average a los merengues.

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