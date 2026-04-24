Estocada del Betis al Real Madrid y Barcelona festeja el título: así quedó la tabla de posiciones de la LaLiga

La tabla de posiciones de La Liga española muestra un panorama vibrante a pocas jornadas del final. El Barcelona se mantiene firme en la cima con 82 puntos, producto de una impresionante temporada con 27 victorias, un empate y solo cuatro derrotas. Sin embargo, su más cercano perseguidor, el <a href="https://www.diez.hn/internacionales/real-madrid-vs-betis-en-vivo-transmision-directo-goles-resultado-jornada-32-liga-espanola-FB30318937">Real Madrid</a>, sufrió un duro golpe y se quedó con 74 puntos luego de que este viernes empató 1-1 ante Real Betis y la distancia es de 8 puntos. Vinicius tenía ganando a la Casa Blanca, pero Héctor Bellerín al minuto 90+4 igualó todo.