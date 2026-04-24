Estocada del Betis al Real Madrid y Barcelona festeja el título: así quedó la tabla de posiciones de la LaLiga

Sin embargo, su más cercano perseguidor, el Real Madrid , sufrió un duro golpe y se quedó con 74 puntos luego de que este viernes empató 1-1 ante Real Betis y la distancia es de 8 puntos. Vinicius tenía ganando a la Casa Blanca, pero Héctor Bellerín al minuto 90+4 igualó todo.

La tabla de posiciones de La Liga española muestra un panorama vibrante a pocas jornadas del final. El Barcelona se mantiene firme en la cima con 82 puntos, producto de una impresionante temporada con 27 victorias, un empate y solo cuatro derrotas.





Este fin de semana (sábado 25 de abril/8:15 de la mañana en Honduras/4:00 de la tarde en España), el Barcelona tiene un partido crucial contra el Getafe, equipo que se encuentra en la sexta posición con 44 puntos.

Un triunfo para los culés les acercaría aún más al título, mientras que una derrota pondría en peligro su ventaja.

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Para este encuentro, el Barcelona no podrá contar con su joven estrella, Lamine Yamal, quien se perderá el partido por una lesión. Esta ausencia podría ser un factor clave, ya que Yamal se ha convertido en un jugador fundamental para el equipo en los últimos partidos.

El Getafe, por su parte, llega a este partido con la motivación de dar la sorpresa y vencer al líder. El equipo madrileño ha demostrado ser un rival competitivo a lo largo de la temporada y no se lo pondrá fácil al Barcelona.

La Liga española promete un final de temporada apasionante, con el Barcelona y el Real Madrid luchando por el título hasta el último partido.