Tottenham se hunde por completo: rival directo suma y así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

Dos goles de Igor Jesús, dentro de los cuatro tantos con los que su equipo fulminó este viernes al Sunderland en la primera parte, acercaron al Nottingham Forest a la permanencia en la liga inglesa, con seis encuentros consecutivos invicto y ocho puntos de ventaja ya sobre el descenso que marca el Tottenham (0-5)

Un golpe potente del Forest, que anotó el 0-1 en el minuto 17, con un cabezazo del atacante brasileño, fichado el pasado verano al Botafogo, y que sentenció después, en un margen de cinco minutos, del 31 al 36, cuando logró tres goles: el 0-2 fue de Chris Wood en un tremendo error en la salida de balón del portero Robin Roefs y el 0-3 lo marcó Morgan Gibbs White, tras una cesión con la cabeza de Igor Jesús, que repitió en el 0-4.