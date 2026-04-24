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Tottenham se hunde por completo: rival directo suma y así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

Igor Jesús y la pegada acercan al Forest a la permanencia.

  • Tottenham se hunde por completo: rival directo suma y así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

    Nottingham Forest da un paso a la salvación en la Premier League.

     Kevyn Oseguera
2026-04-24

Dos goles de Igor Jesús, dentro de los cuatro tantos con los que su equipo fulminó este viernes al Sunderland en la primera parte, acercaron al Nottingham Forest a la permanencia en la liga inglesa, con seis encuentros consecutivos invicto y ocho puntos de ventaja ya sobre el descenso que marca el Tottenham (0-5)

Un golpe potente del Forest, que anotó el 0-1 en el minuto 17, con un cabezazo del atacante brasileño, fichado el pasado verano al Botafogo, y que sentenció después, en un margen de cinco minutos, del 31 al 36, cuando logró tres goles: el 0-2 fue de Chris Wood en un tremendo error en la salida de balón del portero Robin Roefs y el 0-3 lo marcó Morgan Gibbs White, tras una cesión con la cabeza de Igor Jesús, que repitió en el 0-4.

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En los instantes finales del duelo, Elliot Anderson redondeó el triunfo con el 0-5.

Pura contundencia y pegada del Forest, que encadena seis jornadas sin perder y se prepara para la semifinal de la Liga Europa que lo enfrentará el próximo jueves al Aston Villa de Unai Emery, primero en The City Ground y después en Villa Park.

Tabla de posiciones de la Premier League

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