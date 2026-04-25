El padre de Enrick carga contra el Real Madrid y revela quién lo convenció de irse a Francia: "Fue fundamental"

Endrick ha encontrado en el Olympique de Lyon la felicidad que no le supo dar el Real Madrid. El brasileño encadena grandes actuaciones, suma una buena cifra de goles desde su llegada a Francia en enero y aspira a disputar el próximo Mundial, un sueño que parece más cerca que nunca. Mientras el equipo blanco se hunde jornada tras jornada y deja LaLiga sentenciada para el Barcelona, Endrick disfruta del fútbol y afronta ahora la parte decisiva de la temporada con muchas ganas.

Le gustaría haber triunfado en el conjunto merengue, pero deberá hacerlo en un Lyon que ha supuesto un soplo de aire fresco para él. Así lo desveló su papá en una entrevista con ESPN publicada este viernes. "Endrick tiene un dicho: su parque de diversiones es el campo de fútbol. Lo que él quería era jugar al fútbol. Y le arrebataron ese parque de diversiones. Luego encontró esa felicidad en Lyon. Él es feliz, toda su familia es feliz", arrancó diciendo Douglas Sousa, padre del jugador. Además, desvea que la esposa de Endrick terminó de convencerlo para marcharse a Francia: "Mi nuera fue fundamental para que Endrick se mudara a Lyon. Eso es lo importante para nosotros, el hecho de verlo feliz". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE