El padre de Enrick carga contra el Real Madrid y revela quién lo convenció de irse a Francia: "Fue fundamental"

<b>Endrick </b>ha encontrado en el <b>Olympique de Lyon</b> la felicidad que no le supo dar el<b> Real Madrid</b>. El brasileño encadena grandes actuaciones, suma una buena cifra de goles desde su llegada a Francia en enero y aspira a disputar el próximo Mundial, un sueño que parece más cerca que nunca.Mientras el equipo blanco se hunde jornada tras jornada y deja LaLiga sentenciada para el <b>Barcelona</b>, <b>Endrick </b>disfruta del fútbol y afronta ahora la parte decisiva de la temporada con muchas ganas.