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El padre de Enrick carga contra el Real Madrid y revela quién lo convenció de irse a Francia: "Fue fundamental"

El delantero brasileño ahora está disfrutando de su trabajo tras no entrar en los planes del equipo merengue.

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2026-04-25

Endrick ha encontrado en el Olympique de Lyon la felicidad que no le supo dar el Real Madrid. El brasileño encadena grandes actuaciones, suma una buena cifra de goles desde su llegada a Francia en enero y aspira a disputar el próximo Mundial, un sueño que parece más cerca que nunca.

Mientras el equipo blanco se hunde jornada tras jornada y deja LaLiga sentenciada para el Barcelona, Endrick disfruta del fútbol y afronta ahora la parte decisiva de la temporada con muchas ganas.

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Le gustaría haber triunfado en el conjunto merengue, pero deberá hacerlo en un Lyon que ha supuesto un soplo de aire fresco para él. Así lo desveló su papá en una entrevista con ESPN publicada este viernes.

"Endrick tiene un dicho: su parque de diversiones es el campo de fútbol. Lo que él quería era jugar al fútbol. Y le arrebataron ese parque de diversiones. Luego encontró esa felicidad en Lyon. Él es feliz, toda su familia es feliz", arrancó diciendo Douglas Sousa, padre del jugador.

Además, desvea que la esposa de Endrick terminó de convencerlo para marcharse a Francia: "Mi nuera fue fundamental para que Endrick se mudara a Lyon. Eso es lo importante para nosotros, el hecho de verlo feliz".

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Con siete goles y siete asistencias, el objetivo ahora de Endrick es terminar de convencer a Carlo Ancelotti para que lo convoque de cara al Mundial con la selección brasileña. "Las expectativas son muy altas, y después del partido contra el PSG, Ancelotti tiene aún más motivos para preocuparse por él", valoró Douglas.

El joven delantero puso la Ligue 1 patas arriba con una auténtica exhibición ante los parisinos: anotó un gol y dio una asistencia. "Endrick mantiene los pies en la tierra. Cree que si rinde bien en los próximos cuatro partidos con el Lyon, podrá ir al Mundial", cerró su padre.

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