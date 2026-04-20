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Hakimi revela qué le dijo a Endrick tras derrota del PSG: "Que se dedique a jugar al fútbol, sobre todo porque..."

El lateral del conjunto parisino no compartió la reacción que tuvo Endrick con la afición local.

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2026-04-20

El Olympique de Marsella derrotó anoche al PSG en el Parque de los Príncipes (1-2) con una destacada actuación de Endrick. El delantero brasileño anotó un tanto y luego dio una asistencia para sentenciar la victoria, pero durante el partido tuvo un cruce con Achraf Hakimi.

El lateral marroquí desveló un episodio ocurrido sobre el terreno de juego. Explica que había recriminado la actitud de Endrick justo después de que el atacante abriera el marcador porque se estaba metiendo con la afición parisina.

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"¿Por qué le dije a Endrick que se tranquilizara? Son cosas que pasan en un partido (risas). No vamos a centrarnos en los jugadores rivales. Quería que mi equipo se mantuviera concentrado y que él dejara de hacer cosas dirigidas a nuestra afición", señaló Hakimi.

"Que se dedique a jugar al fútbol, sobre todo porque es un buen jugador. Pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, eso me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo", añadió.

Endrick, de 19 años, ya acumula 7 goles y 7 asistencias en 20 partidos disputados desde que llegó cedido al Lyon durante el pasado mercado invernal.

Cabe recordar que el delantero se encuentra cedido desde el Real Madrid hasta final de temporada y deberá volver al club blanco.

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