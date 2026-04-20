Hakimi revela qué le dijo a Endrick tras derrota del PSG: "Que se dedique a jugar al fútbol, sobre todo porque..."

El lateral marroquí desveló un episodio ocurrido sobre el terreno de juego. Explica que había recriminado la actitud de Endrick justo después de que el atacante abriera el marcador porque se estaba metiendo con la afición parisina.

El Olympique de Marsella derrotó anoche al PSG en el Parque de los Príncipes (1-2) con una destacada actuación de Endrick . El delantero brasileño anotó un tanto y luego dio una asistencia para sentenciar la victoria, pero durante el partido tuvo un cruce con Achraf Hakimi .

"¿Por qué le dije a Endrick que se tranquilizara? Son cosas que pasan en un partido (risas). No vamos a centrarnos en los jugadores rivales. Quería que mi equipo se mantuviera concentrado y que él dejara de hacer cosas dirigidas a nuestra afición", señaló Hakimi.

"Que se dedique a jugar al fútbol, sobre todo porque es un buen jugador. Pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, eso me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo", añadió.

Endrick, de 19 años, ya acumula 7 goles y 7 asistencias en 20 partidos disputados desde que llegó cedido al Lyon durante el pasado mercado invernal.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cabe recordar que el delantero se encuentra cedido desde el Real Madrid hasta final de temporada y deberá volver al club blanco.