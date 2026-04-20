Hakimi revela qué le dijo a Endrick tras derrota del PSG: "Que se dedique a jugar al fútbol, sobre todo porque..."

El <b>Olympique de Marsella</b> derrotó anoche al <b>PSG </b>en el Parque de los Príncipes (1-2) con una destacada actuación de <b>Endrick</b>. El delantero brasileño anotó un tanto y luego dio una asistencia para sentenciar la victoria, pero durante el partido tuvo un cruce con <b>Achraf Hakimi</b>.El lateral marroquí desveló un episodio ocurrido sobre el terreno de juego. Explica que había recriminado la actitud de <b>Endrick </b>justo después de que el atacante abriera el marcador porque se estaba metiendo con la afición parisina.