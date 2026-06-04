Mourinho llamó a Benfica y revela la verdad del polémico vídeo con Real Madrid

El medio deportivo Record adelantó la información y explicó que Mourinho atribuyó las imágenes a la inteligencia artificial, sin dar más detalles, y por el momento el propio Mourinho no ha desmentido públicamente la información.

El entrenador portugués José Mourinho contactó con el Benfica, equipo que lideró la última temporada, para asegurarle que él no grabó el vídeo en el que sale vistiendo la camiseta del Real Madrid como parte de la campaña de Florentino Pérez a la presidencia del club, según recoge la prensa lusa.

El actual presidente del club merengue, Florentino Pérez, que también es candidato en las elecciones de la entidad que se celebran este domingo, anunció este miércoles en redes sociales que, si él vence en las urnas, 'Mou' será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026, Mucha historia por hacer', apareció la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

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Florentino Pérez anunció el acuerdo presuntamente alcanzado con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, iniciaba una entrevista en televisión, en la que destapó que su gran fichaje, de convertirse en mandatario merengue, sería el noruego Erling Haaland, estrella del Manchester City.

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, podría regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.